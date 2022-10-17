「台版嵐山」在草嶺石壁 超美的竹林打造森林療癒基地

雲林縣府委託台大實驗林團隊打造草嶺石壁森林療癒基地，開辦「一日限定森林療癒市集」，吸引不少遊客搶先體驗，感受草嶺竹林療癒魅力。素有「台版小嵐山」之稱的草嶺五元兩角竹林區是拍照打卡勝地，經台大實驗林調查發現當地空氣品質負離子數是都市公園40多倍，有高達363種維管束植物及豐富蟲鳥，極具發展潛力，期能發展成為國家級森林療癒場域。

雲林縣府昨天在草嶺五元兩角舉辦的「草嶺石壁森林療癒祭」，兩天來吸引大批遊客到訪，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、阿里山國家風管處秘書林炳坤、草嶺村長陳兵通、台灣竹會前理事長唐麗芳及多個協會共襄盛舉，體驗草嶺石壁竹林療癒魅力。

張麗善表示，國境解封觀光大門將打開，縣府委託台大實驗林管理處進行草嶺森林療癒基地調研，探討觀光潛力；並向交通部觀光局爭取6200萬元推動「石壁竹創森計畫案」，透過石壁竹林步道、景觀設施、解說指標的施設，打造為森林療癒基地，讓更多民眾體驗森林，學會不驚擾森林連結自然與人達到身心平衡，更期待未來能發展為國家級森林旅遊亮點。

文觀處長陳璧君說，草嶺五元兩角景點有「台版小嵐山」美稱，台大實驗林執行療育基地計畫發現草嶺空氣品質優良，負離子數是都市公園40多倍，維管束植物高達363種、196種昆蟲、83種鳥類，說明草嶺極具發展森林療癒基地潛力。

陳璧君說，縣府率先提出森林療癒基地計畫，為實現台大實驗林草嶺石壁森林療癒基地，規畫體驗遊程及培訓森林療癒導覽員，特邀請林務局認證的森林療癒師林家民指導，期能成為示範基地並逐步發展為國家級森林療癒場域。