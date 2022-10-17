影／樹林保安市場開幕12天就淹水 新北市場處揭原因

颱風尼莎共伴東北季風帶來豪雨，雙北多處淹水，其中剛改建開幕12天的樹林保安市場昨上午也淹水。新北議員參選人卓冠廷說，當時樹林24小時降雨量不到汐止淹水時的三分之一，花了1億500萬的市場卻淹水。新北市場處說明，因保安市場為開放式攤集區，臨側公園水溝排水不及導致水溢流至市場，昨日上午6點接會淹水通知，7點半便已將水抽乾。

卓冠廷說，昨日尼莎颱風雨勢持續不斷，開幕僅12天的保安市場，在昨天早上竟淹水，且當時樹林24小時降雨量不到汐止淹水時的三分之一，認為政府花了1億500萬元，其中經濟部補助5千萬元，結果竟得到一個會淹水的市場，直呼太誇張。

新北市市場處則表示，樹林保安市場為開放式攤集區，臨側公園水溝排水不及導致水溢流至市場，昨日上午6點接會淹水通知，7點半便已將水抽乾，今日進行清淤，並將會同公所釐清排水不及原因。

樹林區保安里長、保安市場總幹事詹勳坤說，樹林保安市場旁邊為民生公園，10月16日因大雨公園水溝排水不及而流進市場，造成市場內部積水，非市場工程不善，認為不了解實況的人，不要亂加推論，這對努力改善我們保安市場的所有人員不公平。