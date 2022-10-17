新北購遊趣推疫後振興 消費300元就能抽百萬休旅車
為振興疫後經濟，新北市府推「新北購遊趣」振興方案。新北經發局長何怡明說，新北市從2020年推展各項振興活動，今年購有禮活動推出千份抽獎獎品，預計帶動70億元商機。民眾在新北市單筆消費滿300元即可參加抽獎，有熱門滑步車、電動滑板車、各種野營用品、任天堂Switch、65吋4K電視及3C等好禮。
何怡明說，因疫情衝擊，新北自2020年推展各項振興活動，包括新北振興168、加倍奉還及今年推出的新北購遊趣。今年購遊趣主打休閒旅遊，8月到9月推出「走跳趣」帶動新北市公車整體運量上升約20%，「遊樂趣」、「文藝趣」也深獲民眾的熱烈支持與參與，像是深坑商圈9月份好多福活動，來客觀光數達10萬人次，帶動千萬元商機。
何怡明指出，「抽獎趣」的新北購有禮活動，將推出千份抽獎獎品，預計帶動70億元商機。民眾只要在新北市設立營業登記或稅籍登記店家，單筆消費滿300元，就可登錄發票參加抽獎。使用電子發票，即可享有雙倍抽獎機會，活動期間到指定場館(如公有場館、觀光工廠、運動中心等)消費，抽獎機會三倍送。
經發局說，獎品有時下熱門滑步車、電動滑板車、各種野營用品、任天堂Switch、65吋4K電視及3C等好禮，其中最大獎為價值超過450萬元的IVECO露營車，活動官方網站也將在今日正式上線(https://shopping.ntpc.gov.tw/)，共有2波抽獎活動。
第一波抽獎為9、10月期統一發票，紙本發票登錄期間即日起至11月7日止，雲端發票需於10月31日前於活動網頁完成綁定；第二波抽獎是9、10月與11、12月兩期統一發票，民眾越早消費，消費越多，中獎機會就會越大。第二波紙本發票登錄期間則為111年11月1日起至112年1月7日止，雲端發票則需於12月31日前於活動網頁完成綁定。
第一波於11月17日抽出百萬休旅車、捷安特電動輔助車、電動機車、野營大禮包以及多項3C產品，第二波於112年1月17日抽出價值超過450萬元的IVECO露營車、任天堂Switch、65吋4K電視以及多項飯店禮券等好禮。經發局也提醒，登錄過的發票要留存，在領獎時經核對發票後才能領取獎品。
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