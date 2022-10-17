綠營花蓮議員參選人困在列車上打給立委 遭批耍官威

昨天台鐵229次列車受颱風外圍環流影響暫停在福隆站，民進黨籍花蓮縣議員第二選區參選人陳財能正好在車上，他貼文指出，列車暫停86分鐘，台鐵卻未有應變措施，打給立委陳歐珀後列車才開行，此舉遭網友痛批是在耍官威，罔顧旅客安全。陳回應是以民眾身分陳情，絕無要求強行開車。

昨天尼莎颱風外圍環流為東北部帶來豪大雨，雙溪車站—貢寮車站間一度雙線不通，許多列車慢行或暫停。陳財能昨晚在臉書貼文，表示人正在花蓮往台北229次自強號上，列車走走停停，甚至在福隆站停了86分鐘，車上旅客都不知道列車還會不會開，想要下車卻沒有公車或計程車。

他的貼文指出，列車暫停這麼久，台鐵無相關作為，也沒有疏散旅客的措施，便聯繫立委陳歐珀，立委向台鐵局長反應及了解當時情況，列車才慢慢開行。此貼文有交通部前部長林佳龍、立委陳歐珀按讚。

此貼文立刻引來網友撻伐，有網友諷刺「只要打電話給委員，土石就會自動避開，水也會自動流走，難道委員是有什麼謎之神秘力量嗎，還可以控制大自然」、「好大的官威，罔顧旅客安全與行車規章」，還有人質疑是「政治凌駕專業」。

陳財能今天回應，當時列車停在福隆站1個多小時，很多旅客都不知道該怎麼辦，台鐵未告知是否有接駁車接送或是列車要繼續開，只是讓大家枯等。至於打給立委陳歐珀是以民眾身分陳情，認為台鐵應該要有應變措施，根本不是特權，更沒有任何人要求強行開車。