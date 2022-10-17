快訊

營收年增率會騙人！餐飲業高達67% 賺得卻比疫前少

汐止暴雨成災房價會跌？ 估價師：這區先打8折再說

馬籍女大生命案吞藥凶嫌今出院 戒護警局製作筆錄

綠營花蓮議員參選人困在列車上打給立委 遭批耍官威

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨籍花蓮縣議員參選人陳財能昨晚因颱風風雨困在列車上，打給立委陳歐珀後列車開行，遭網友撻伐，他表示，絕無要求強行開車。圖／陳財能提供
民進黨籍花蓮縣議員參選人陳財能昨晚因颱風風雨困在列車上，打給立委陳歐珀後列車開行，遭網友撻伐，他表示，絕無要求強行開車。圖／陳財能提供

昨天台鐵229次列車受颱風外圍環流影響暫停在福隆站，民進黨籍花蓮縣議員第二選區參選人陳財能正好在車上，他貼文指出，列車暫停86分鐘，台鐵卻未有應變措施，打給立委陳歐珀後列車才開行，此舉遭網友痛批是在耍官威，罔顧旅客安全。陳回應是以民眾身分陳情，絕無要求強行開車。

昨天尼莎颱風外圍環流為東北部帶來豪大雨，雙溪車站—貢寮車站間一度雙線不通，許多列車慢行或暫停。陳財能昨晚在臉書貼文，表示人正在花蓮往台北229次自強號上，列車走走停停，甚至在福隆站停了86分鐘，車上旅客都不知道列車還會不會開，想要下車卻沒有公車或計程車。

他的貼文指出，列車暫停這麼久，台鐵無相關作為，也沒有疏散旅客的措施，便聯繫立委陳歐珀，立委向台鐵局長反應及了解當時情況，列車才慢慢開行。此貼文有交通部前部長林佳龍、立委陳歐珀按讚。

此貼文立刻引來網友撻伐，有網友諷刺「只要打電話給委員，土石就會自動避開，水也會自動流走，難道委員是有什麼謎之神秘力量嗎，還可以控制大自然」、「好大的官威，罔顧旅客安全與行車規章」，還有人質疑是「政治凌駕專業」。

陳財能今天回應，當時列車停在福隆站1個多小時，很多旅客都不知道該怎麼辦，台鐵未告知是否有接駁車接送或是列車要繼續開，只是讓大家枯等。至於打給立委陳歐珀是以民眾身分陳情，認為台鐵應該要有應變措施，根本不是特權，更沒有任何人要求強行開車。

由於網友持續留言批評，陳財能今天在臉書貼文，再次說明昨晚列車上的情況，並表示「若有人藉機捏造不實攻擊本人及善意第三人，絕不寬殆，將蒐證不實，提出告訴，以端正善良風氣」。

綠營花蓮縣議員參選人陳財能貼文指列車暫停86分鐘，台鐵卻未有應變措施，打給立委陳歐珀後列車才開行，此舉遭網友痛批是在耍官威，罔顧旅客安全。圖／翻攝陳財能臉書
綠營花蓮縣議員參選人陳財能貼文指列車暫停86分鐘，台鐵卻未有應變措施，打給立委陳歐珀後列車才開行，此舉遭網友痛批是在耍官威，罔顧旅客安全。圖／翻攝陳財能臉書

台鐵

延伸閱讀

綠營批「不要新北的我們也不要」 侯友宜：有掌握災情

影／學童慘遭足球教練虐打 立委呼籲教育部應正視體罰問題

花蓮東部發電廠排砂放水 籲民眾遠離河床

國嘉隊開戰！綠營民雄鄉長參選人競總成立湧入3000人

相關新聞

水門、越堤道上午未開 雙北汐止、三重、內湖上班大塞車

雙北越堤道及水門上午未開，導致新北市汐止、三重、新莊、五股等地一早大塞車，北市直到上午10點僅開啟部分疏散門，導致雙北多...

樹林保安市場開幕僅12天就淹水 卓冠廷：侯友宜大破功

民進黨新北市議員參選人卓冠廷說，花費上億元改建的樹林保安市場開幕12天就大淹水，攤商直呼離譜；新北市場處長盛筱蓉表示，這...

新北購遊趣推疫後振興 消費300元就能抽百萬休旅車

為振興疫後經濟，新北市府推「新北購遊趣」振興方案。新北經發局長何怡明說，新北市從2020年推展各項振興活動，今年購有禮活...

綠營花蓮議員參選人困在列車上打給立委 遭批耍官威

昨天台鐵229次列車受颱風外圍環流影響暫停在福隆站，民進黨籍花蓮縣議員第二選區參選人陳財能正好在車上，他貼文指出，列車暫...

堤外車泡水罵翻 柯文哲3決策：強化通知推播 移不移自己負責

台北市降下致災性強降雨，許多車子停在提外停車場，因來不及移車泡水，質疑市府通知太慢罵聲不斷。台北市長柯文哲今天到堤外提車...

颱風尼莎遠離 北市華翠、濱江等疏散門開放

颱風尼莎海上警報解除，台北市政府表示，將在今天上午10時開放富民、華翠、濱江等疏散門防汛道路，其餘疏散門、越堤道及自行車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。