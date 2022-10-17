堤外車泡水罵翻 柯文哲3決策：強化通知推播 移不移自己負責

台北市降下致災性強降雨，許多車子停在提外停車場，因來不及移車泡水，質疑市府通知太慢罵聲不斷。台北市長柯文哲今天到堤外提車場視察，提出三點決策，包括與中央更緊密合作，重新建立更早期預警系統；並強化堤外停車簡訊推播通知；也會編預算花兩年時間，整合防災應變中心與大數據中心資料。

柯文哲說，這樣以後大家就沒話講，他覺得這個系統包括水利處、交通局、資訊局等，會重新將這個通知系統做好一點，意思就是說，每個國民還是要對自己的行為負責，政府要盡到通知責任，「至於要不要移車，你還是要負責，不能說車子停在外面，我都通知你不移車，叫我賠償，哪有那一回事。」

針對這次尼莎颱風降下豪大雨，許多民眾車子停在堤外停車場來不及移車，柯文哲今天視察受訪表示，北市府今天上午七點半晨會已經檢討，目前北市府水利處必須與中央的河川局有更緊密合作，因為水從上游下來，只從台北市立場等到開始淹才通知，已經來不及，必須跟中央氣象局、經濟部水利處合作，重新建立一個更早期的預警系統，已經指示副市長彭振聲處理。

另外，堤外停車場開關水門有六個步驟，第一，宣布只出不進；第二是關水門；第三開始拖吊；第四開放紅黃線停車；第五開啟水門；第六是恢復紅黃線禁止停車，現在會要求有車子停在提外停車場，除了車主直接掃QR code，也有設置一個網站自己填資料，車主只要填資料，北市府就會直接簡訊推播堤外相關資訊。

另外，柯也說，他已經下一道命令，就是台北市EOC災害應變中心資料要成立整合系統，不過這要花兩年時間整合，意思是說，美國總統空軍一號上面，不需要在華盛頓就可以指揮全球，這個系統還是要花一點時間完整建立，將防災與大數據料完整整合，這樣以後會更有效率。

柯文哲說，對於昨天發生的災情，北市府有反省檢討，不過台北市昨天才三級開設，到昨天都沒有進到二級，理論上，消防局長等七個局處有盡到應變中心，有Line群組，有問題就隨時回報，長官只要建立制度，「我對我過去八年的防災體系，相當有信心，特別是颱風及強降雨，你不要跟我說炸彈、地震，我就沒有那麼把握，沒有那麼常發生」。