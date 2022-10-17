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氣象專頁預告「共伴效應還沒完」 北部人崩潰：可以分南部一點嗎？

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水門、越堤道上午未開 雙北汐止、三重、內湖上班大塞車

聯合報／ 記者張睿廷翁至成／新北即時報導
受尼莎颱風影響，北部16日降下豪大雨，雙北關閉的水門上午未開，導致多處大塞車。 記者侯永全／攝影
受尼莎颱風影響，北部16日降下豪大雨，雙北關閉的水門上午未開，導致多處大塞車。 記者侯永全／攝影

雙北越堤道及水門上午未開，導致新北市汐止、三重、新莊、五股等地一早大塞車，北市直到上午10點僅開啟部分疏散門，導致雙北多處大塞車，甚至影響民眾上班時間。

台北市水利處表示，尼莎颱風外圍環流加上東北季風產生共伴效應，帶來的洩洪量體與雨量驚人，河濱各疏散門及越堤道已昨天傍晚5點完全封閉。

今雨勢雖趨緩，但高灘地多處尚在積水中，且河水溢淹帶來的泥水、淤沙影響通行，上午10點僅開放馬場町、富民、果菜市場、華中一、華中二、華翠、華江、迎風、濱江、大佳及林安泰疏散門防汛道路通行，其餘疏散門、越堤道及全市自行車道仍將暫時封閉。等積水消退後進場清洗路段，確認通行無安全疑慮後，再陸續開放。

北市吉林街水門連接汐止南港區域，今晨持續關閉未開放，導致民眾改道；吉林街南陽街因雨有積水及淤泥情形，也有影響，加上下雨民眾開車通勤導致雙北交通壅塞。

新北市府表示，雙北水門及越堤道封閉影響，上午7點起中山橋、永安大橋、重新橋周邊及環漢路沿線壅塞，車流難以紓解，其中以環漢路、瓊林路周邊及永安大橋周邊壅塞較嚴重，影響至新五路北向車流。

汐止地區上午尖峰因吉林街水門關閉，高速公路回堵影響，往北市方向康寧街6點半、大同路及新台五路自7點起壅塞，大同路回堵長度最長2.5公里，已同步通報警廣並於CMS發布，另通報北市及高公局放寬號誌秒數，目前回堵長度約1.5公里，車流紓解中。

台一高架因台64及中興北街匝道大量車流匯入，目前瓶頸點位於中山橋，壅塞長度約2.8公里，緩慢紓解中。

汐止 塞車 尼莎颱風

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