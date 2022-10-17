汐止人氣炸！上班塞車「交通全面癱瘓」 新北警曝原因

新北市汐止區今天早上上班通勤時間大塞車，有許多網友在臉書社團「汐止集團」發文說，「樟樹一二路到工建路已全面癱瘓，慎入」、「康寧街6點35分就已經塞車了，湖前街口往東湖，塞了半小時，終於過了中興路口」、「康寧街、明峰街動彈不得」，還有人留言說，「南港到汐止，花了一個小時」，都是指出塞車狀況。

對此，新北市交通大隊回應，主要原因是吉林街往北市方向的水閘門，今天早上仍關閉、未開放，導致民眾改道影響，也就是說，少了一條往北市的重要幹道；另外，下雨天民眾多開車、搭車通勤，也都提早出門，才消化不了，造成塞車。

轄區汐止警方指出，上下班時段都有派員站崗，指揮交通，今天早上共出動19名警力及30名義交疏導，原指派15名員警及26名義交，昨天晚上因吉林街水門、江北橋及拱北橋等3處關閉，臨時計畫加派4名警力及4名義交，到現場引導用路人改道替代道路，因江北橋、拱北橋於今日7時前已開放，故將原派遣3名警力及3名義交分配至易壅塞路口，吉林街仍由警力及義交引導民眾由汐湖二橋橋下往康寧街通往台北市。