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颱風尼莎遠離 北市華翠、濱江等疏散門開放

中央社／ 台北17日電
尼莎颱風海上警報解除，台北市政府上午開放部分疏散門。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
尼莎颱風海上警報解除，台北市政府上午開放部分疏散門。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

颱風尼莎海上警報解除，台北市政府表示，將在今天上午10時開放富民、華翠、濱江等疏散門防汛道路，其餘疏散門、越堤道及自行車道仍封閉，同時部分道路紅黃線持續開放停車。

台北市水利處今天上午發布新聞稿表示，因颱風尼莎外圍環流加上東北季風產生共伴效應，帶來的洩洪量體與雨量驚人，河濱各疏散門及越堤道已於昨天下午5時完全封閉。

水利處指出，雨勢雖已趨緩，但高灘地仍多處積水中，且河水溢淹帶來的泥水、淤沙影響通行，因此除馬場町、富民、果菜市場、華中一、華中二、華翠、華江、迎風、濱江、大佳及林安泰疏散門防汛道路預計於今天上午10時開放外，其餘疏散門、越堤道及自行車道維持封閉。

水利處說明，等積水消退後將立即進場清洗各路段，等確認通行無安全疑慮，將陸續開放疏散門及越堤道以疏解市區交通，請民眾開啟前不要進入河濱公園活動。

此外，台北市交通局指出，因疏散門尚未完全開啟，為紓解臨時停車需求，中山、松山、士林、萬華、大同區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線持續附條件開放停車，同時暫停附近區域路邊停車收費。

交通局表示，其餘區域道路紅黃線為法定禁止停車處所，違反規定將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰。

尼莎颱風 北市

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