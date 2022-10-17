疫後心理照顧成課題 新北近千名學子閱讀「對抗病毒」

疫後「心理」照顧成為近期很重要的課題，為鼓勵新北學子透過閱讀增加心靈免疫力，新北市立圖書館每年在暑假都會舉辦閱讀活動，17年來累計閱讀冊數已達280萬5000冊。今年特別以疫情為主題，鼓勵從自身角度書寫與繪畫創作，共吸引近千名學子參與。

新北文化局長龔雅雯說，每年暑假由新北市立圖書館、財團法人新北市三重區先嗇宮、財團法人見賢思琪社會福利公益基金會及財團法人林堉琪先生紀念基金會共同舉辦的「悅讀一夏．輕鬆fun暑假」活動，17年來累計的閱讀冊數已高達280萬5000冊。

龔雅雯指出，疫情除了影響身體健康，更考驗心靈，學生在學習保護自己的同時，也容易引發焦慮與緊張的情緒，甚至因為居家隔離，而認為自己被排擠，內心覺得孤單、無助。

如同改編自李後主《虞美人》的疫情版打油詩「新冠疫情何時了？疫苗打多少？同學昨夜又篩中，居家隔離七天觀察中。夜市老街應猶在，只是無人來，問君口罩戴多久？不知不覺已過三年冬。」充滿了趣味，也道盡了疫情下的學子心聲。

龔雅雯說，「悅讀一夏」活動除了鼓勵學子於暑假期間多閱讀好書，讓心靈充電，蓄積能量，更透過閱讀寫作的方式，讓學子可以適度的抒發心情、釋放壓力，面對內心恐懼，消除不安，最後透過轉換思考帶來人生新視野。今年共有近1000人挑戰百閱集章活動，400位小朋友完成閱讀百本書的任務，名單將公告在新北市立圖書館網站。