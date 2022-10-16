蘇貞昌稱首長要坐鎮 柯文哲：平常不訓練、災情耍官威

尼莎颱風外圍環流和東北季風共伴效應，台北市降下致災性強降雨，多數淹水、土石坍方，幸無人傷亡，台北市長柯文哲傍晚臨時取消台中掃街輔選行程，晚間八點趕回視察土石坍塌的內湖康樂隧道。

對於行政院長蘇貞昌坐鎮中央指揮，並向柯文哲喊話，希望每個首長都能了解，人民生命財產，比選舉輸贏還要更重要，柯文哲反嗆蘇貞昌「平常不準備、不訓練，有災害才跑到災害應變中心大呼小叫、耍官威，順便還抹黑別人，這有什麼用？」

另外，對於議員、立委批柯文哲不顧災情，只想選舉，柯文哲說，他還是相信制度，台灣就是這樣，「作秀都一定要作秀得裝給人家看，我才不要。」

柯文哲今天原本南下中台灣為民眾黨議員參選人輔選，台北市山區及市區卻降下驚人雨量，包括市區淹水，山區陽明山土石流坍方，內湖康樂隧道也因土石樹倒雙向無法通行，民進黨立委何志偉甚至批柯文哲「別為輔選，拋棄台北人？」民進黨議員陳怡君也批柯文哲，颱風雨灌全台，柯文哲落跑南投，台北市早應啟動災害一級應變，但全台北市等他一人。

柯文哲今天晚間視察康樂隧道災情時受訪表示，他是照SOP走，台北市目前是三級開設，連二級開設都不到，目前應變中心三級開設以後，北市消防局長就已經坐鎮災害應變中心，有問題就會Line告訴他。

媒體問柯，是否因為輿論壓力，所以才趕回台北？柯表示，他才不是那種會被輿論壓力影響的人，柯說，災害應變中今天這個還不到一級開設，只有三級開設，還沒有到二級，他就是依照SOP走，需要決定的，他才出來。

媒體也問柯，是否是因新北市長侯友宜從新竹趕回新北坐鎮，所以才暫停輔選行程？柯表示，還是一樣，他是照SOP，今天二級開設還沒到，三級開設消防局長就會處理，，北市府防災一級開設，所有首長才會進入應變中心；二級開設，秘書長層級就會解決掉。

對於蘇貞昌坐鎮中央災變中心指揮，柯文哲則說，平常要訓練好，準備好，一旦要作戰，要相信你的作戰團隊，他認為他八年建立的防災體系很完備，尤其對付颱風及強降雨，這樣的常見災害都有SOP，但平常不準備、不訓練好，有災害才跑道災害應變中心大呼小叫，耍官威，順便還抹黑別人，這有什麼用？