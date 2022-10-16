豪雨釀土石路樹崩塌！內湖康樂隧道無法雙向通行 查無人車受困

受「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的共伴效應影響，台北山區累積雨量已達超大豪雨等級，市區也大雨不斷，台北市內湖區康樂隧道口，今天下午也因隧道旁邊坡土石及路樹崩塌滑落，致使隧道無法雙向通行，經查幸目前無人車受困。

因「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的共伴效應，台北市過去24小時累積雨量仍由士林擎天崗(437毫米)居冠。截至今天下午17時10時，台北市計有85件災情，其中陽金公路往金山方向的中興路口土石流災情，在新工處同仁全力搶修下，已於16日下午再次搶通，開放雙向通行。

北市府表示，因數波強降雨，北市消防局、工務局、環保局、交通局、士林區公所和北投區公所已先行成立緊急應變小組，市長柯文哲也特別指示副市長彭振聲負責督導，消防局長吳俊鴻坐鎮市災害應變中心， 柯市長每小時與吳俊鴻局長通話，確認災情及各局處應變機制。北市災情應變中心於今天下午15時提升為強化三級開設，8個防災主責局處進駐，因應重大突發狀況。

截至16日17時，北市災害應變中心收到的災情通報85件，分別為積淹水34件、路樹災情15件、土石災情16件，民生基礎設施災情8件、道路隧道災情4件、環境污染3件，目前已處理28件，57件尚在處理中，尚無重大災情，亦無人員傷亡。

至於受到豪雨和上游水庫洩洪影響，北市淡水河、基隆河、景美溪、新店溪的疏散門從上午已陸續關閉，南港區研究院路南深橋閘門也因四分溪水位暴漲，於下午3時許啟動緊急關閉作業。

對於不少民眾關切明天是否會停班停課?北市府人事處表示，依中央氣象局16日16時最新發布臺北地區24小時雨量預測資料，平地為80-150毫米、山區為150-250毫米，目前尚未達「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定之停止上班上課雨量參考基準（不分山區或平地均為350毫米）。

惟北市山區如因受地形、雨量影響，致交通中斷，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，山區學校校長得視實際情形自行決定停止上班及上課，並通報市府教育局。市府也將持續注意中央氣象局提供之最新雨量預測資料。