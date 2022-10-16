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三重護山宮建廟50周年 侯友宜贈匾

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市三重護山宮今日為建廟50週年，市長侯友宜特別前往參拜，祈佑市民闔家平安，並頒贈「佑我群黎」匾額誌慶，感謝廟方對社會的貢獻。圖／新北市民政局提供
新北市三重護山宮今日為建廟50週年，市長侯友宜特別前往參拜，祈佑市民闔家平安，並頒贈「佑我群黎」匾額誌慶，感謝廟方對社會的貢獻。圖／新北市民政局提供

新北市三重護山宮主祀保儀尊王，亦稱護國尊王，多年來香火鼎盛，為當地重要宗教信仰中心，廟方長年投入社會公益慈善活動，深獲地方肯定，今日為建廟50周年，市長侯友宜特別前往參拜，祈佑市民闔家平安，並頒贈「佑我群黎」匾額誌慶，感謝廟方對社會的貢獻。

侯友宜表示，護山宮長年推動公益慈善回饋社會，迄今已捐贈3輛復康巴士，幫助身障人士解決就醫、復健及社會參與等交通接送，今年還捐贈100份居家關懷箱及贊助新北燈會經費，更定期辦理老人共餐，讓老人家們能走出家門，互相陪伴。感謝護山宮和信眾的關懷與資源投入，為長者及行動不便的身障者盡一份心力，造福社會、傳遞信仰的善能量。

護山宮主任委員邵德表示，為慶祝建廟50週年慶，今日護山宮將於三重區祈安遶境，賜福地方平安，全程並使用環保禮炮取代一般鞭炮，實踐綠色宗教慶典，歡迎沿途店家、家戶設香案祈福。

民政局長柯慶忠指出，護山宮創建於民國61年，建廟以來發揚護國尊王博愛精神，積極推動社會服務事業，舉辦老人共餐、寒冬送暖冬令救濟愛心活動、發放獎學金激勵優秀學子、提供三重地區中低收入戶救助金及民生物資，辦理各項社會關懷，讓社區長輩、弱勢族群有個安心、溫馨的好去處。

此外，護山宮建築歷經多次整修，煥然一新，建築外觀並保有古色古香秀面石雕、雙龍龍柱，神龕壁亦存留獨特花磚作品，還有人間國寶玉山人劉家正的彩繪，二樓太歲殿並保有「明治四拾年」神明桌，極具特色，民眾參拜之餘也不妨停留欣賞各式匠藝之美。

侯友宜

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