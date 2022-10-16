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尼莎颱風豪雨襲全台 7縣市發布93條土石流紅色及黃色警戒

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輕颱尼莎帶來豪大雨 新北市下午關閉新店溪流域水門

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
受輕颱尼莎外圍環流影響，北部雨勢不斷，新店溪水位暴漲，新北市政府下午兩點關閉新店溪流域中正橋、福和及永福等橫移門，部分車輛仍來不及駛離河濱公園堤外停車場。記者侯永全／攝影
受輕颱尼莎外圍環流影響，北部雨勢不斷，新店溪水位暴漲，新北市政府下午兩點關閉新店溪流域中正橋、福和及永福等橫移門，部分車輛仍來不及駛離河濱公園堤外停車場。記者侯永全／攝影

受輕颱尼莎外圍環流影響，全台降下間歇性豪大雨，新北市政府下午兩點關閉新店溪流域橫移門，包括福和、永福、大鵬一、大鵬二、世新三、白馬寺、中正橋、永和、江子翠、光復等10座水門。氣象局表示，尼莎外圍環流水氣配合東北季風造成「共伴效應」，今明兩天全台天氣極不穩定，北部、東北部及東部可能會有致災性強降雨。

中央氣象局在下午持續發布豪雨特報，颱風外圍環流為各地帶來短延時強降雨，雙北市、宜蘭縣、桃園山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸、新北市、台北市、桃園縣、台中市山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，南投、高雄、台東、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生機率。

下周一至周三，隨著東北季風移入會有冷空氣南下，各地氣溫明顯下降，北台灣將轉為濕冷。北部氣溫約20至23度，中部約21至25度，南部則有22至27度，東部僅19至21度，最低溫將出現在18日至19日清晨，北部預計只有18、19度。預計周四起東北季風逐漸減弱，氣溫緩步回升，不過北部及東部地區仍有降雨機率。

受輕颱尼莎外圍環流影響，北部整日降下間歇性豪大雨，在大雨中穿越人行道的民眾，伸手感受偌大的雨滴。記者侯永全／攝影
受輕颱尼莎外圍環流影響，北部整日降下間歇性豪大雨，在大雨中穿越人行道的民眾，伸手感受偌大的雨滴。記者侯永全／攝影
受輕颱尼莎外圍環流影響，北部雨勢不斷，新店溪水位暴漲，新北市政府下午兩點關閉新店溪流域中正橋、福和及永福等橫移門。記者侯永全／攝影
受輕颱尼莎外圍環流影響，北部雨勢不斷，新店溪水位暴漲，新北市政府下午兩點關閉新店溪流域中正橋、福和及永福等橫移門。記者侯永全／攝影

豪雨 尼莎颱風 東北季風 氣象局

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