聽新聞
test
0:00 / 0:00
輕颱尼莎帶來豪大雨 新北市下午關閉新店溪流域水門
受輕颱尼莎外圍環流影響，全台降下間歇性豪大雨，新北市政府下午兩點關閉新店溪流域橫移門，包括福和、永福、大鵬一、大鵬二、世新三、白馬寺、中正橋、永和、江子翠、光復等10座水門。氣象局表示，尼莎外圍環流水氣配合東北季風造成「共伴效應」，今明兩天全台天氣極不穩定，北部、東北部及東部可能會有致災性強降雨。
中央氣象局在下午持續發布豪雨特報，颱風外圍環流為各地帶來短延時強降雨，雙北市、宜蘭縣、桃園山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸、新北市、台北市、桃園縣、台中市山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，南投、高雄、台東、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生機率。
下周一至周三，隨著東北季風移入會有冷空氣南下，各地氣溫明顯下降，北台灣將轉為濕冷。北部氣溫約20至23度，中部約21至25度，南部則有22至27度，東部僅19至21度，最低溫將出現在18日至19日清晨，北部預計只有18、19度。預計周四起東北季風逐漸減弱，氣溫緩步回升，不過北部及東部地區仍有降雨機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言