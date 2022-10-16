輕颱尼莎帶來豪大雨 新北市下午關閉新店溪流域水門

受輕颱尼莎外圍環流影響，全台降下間歇性豪大雨，新北市政府下午兩點關閉新店溪流域橫移門，包括福和、永福、大鵬一、大鵬二、世新三、白馬寺、中正橋、永和、江子翠、光復等10座水門。氣象局表示，尼莎外圍環流水氣配合東北季風造成「共伴效應」，今明兩天全台天氣極不穩定，北部、東北部及東部可能會有致災性強降雨。

中央氣象局在下午持續發布豪雨特報，颱風外圍環流為各地帶來短延時強降雨，雙北市、宜蘭縣、桃園山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸、新北市、台北市、桃園縣、台中市山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，南投、高雄、台東、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生機率。