台北熊好券2.0僅用到年底 吳沛憶批柯市府積極度差太大

台北熊好券2.0即日起開放店家申請，但使用期限預設僅到今年底，由於文藝券涉及表演團體，檔期剛好在期限內才能演出受惠，北市議員指出，先前熊好券1.0市府除追加預算還先行墊付，2.0卻不這麼做，積極度明顯有差異，要求市府延長2.0使用期限；北市產發局表示，規畫會滾動式調整。

熊好券1.0去年共發行3波，第一波使用期限從2021年11月5日起，第三波使用至2022年3月31日，總長為4個月且可跨年度使用，但仍有部分券種執行率不佳的問題。

根據審計部報告，熊好住宿券發放5萬7000張，實際結報張數為3萬3198張，占發行張數58.24％；運動券總面額為2000萬，實際抵用金額僅1076多萬（約使用10.7萬張），預算執行率53.84％，被審計部指「有待改善」，吳沛憶質疑，若4個月期限都只能讓使用率勉強過半，那1個月的使用期限又能達到什麼效益。

吳指出，去年預算審議時，議會就已提出藝文券的使用範圍包含藝文演出，但每個表演團體檔期不一，若使用期限太多，會讓很多團體無法受惠，藝文券1.0使用率雖達94.1％，但期限若從4個月變1個月，恐讓使用率降低會讓更多消費流向特定通路，無法達到雨露均霑的效果。

吳沛憶表示，台北市長柯文哲恐會將使用期限太短問題，甩鍋給議會審議太慢，但期限的設定僅限於首長的決策，決定權在市府。全好券1.0時，市府除送入追加預算，還提出「先行墊付」案讓熊好券先行上路，但2.0沒採取同樣做法，儘管審完預算再上路才更加嚴謹，但也顯示柯市府在1.0與2.0的積極度有明顯差異。

吳沛憶指出，今年8月零售餐飲業營業額為786億元，年增43.6%，創下歷年同月新高，市府已錯過此波商機，現在國門開放，國際旅客回流，明年初台灣燈會有望國旅旅客，呼籲市府不要再錯過振興台北機會，熊好券2.0應參考去年執行經驗，設定合理使用期限，讓5.2億預算充分達到效果。

產發局表示，目前規畫都滾動式修正，熊好券2.0在抽到後希望大家趕快去用，刺激小店家營收，目前制度是這樣設計；台北市政府秘書長陳志銘表示，這是北市府再次與民間店家共同合作推動數位振興，鼓勵店家踴躍加入成為熊好券2.0的特約商店，透過熊好券一起振興經濟、加速北市產業復甦。