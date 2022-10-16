盼新住民融入 新北戶所開輔導班辦模擬投票、宣導道安

新北市各戶所每年辦理新住民生活適應輔導班，提升新住民在台生活適應能力。新北市長侯友宜今日出席結業典禮說，新北有逾11萬新住民，戶所每年開辦輔導班，今年共有17國、236位新住民參與，盼讓新住民有歸屬感、展現新住民活力。

民政局說，戶所每年都會舉辦輔導班，今年更新增道安課程、模擬投票，提供新住民「行」知識與深化民主知能。

民政局長柯慶忠表示，戶所除開辦輔導班外，也有一站式服務，單一窗口整合市府各局處資源，提供新住民職業訓練、健康指導及創業諮詢等17項通報服務。此外，愛心大平台新住民關懷計畫，提供新北新住民婚後首次入境6個月內未加入健保前，如遇疾病、意外就醫提供扶助，截至9月已募集209萬400元捐款，共補助93件、65萬5227元。

民政局表示，輔導班除教授國語或閩南語，並從基本認識台灣、地方風俗民情、人身安全、居留與定居法規深入淺出，今年還新增道路交通標誌與大眾運輸課程，不論是搭乘公車、捷運，或準備汽機車考照，提供新住民朋友「行」的知識。同時與新北市選委會合辦模擬投票，增進新住民對我國投票及圈選方式了解，培養及深化民主知能。

民政局說，多元學習課程邀請過去輔導班學員擔任講師，其中來自中國的夏寧，帶著學員製作歐式乾燥花香氛磚；來自越南的汴柔勻則教授手作福袋蛋糕，讓學員備感親切。今日活動現場並同時展出學員作品，也邀請到台泰混血新二代歌手賴宏洺，帶來中泰英台語吉他演奏，還有新住民為主的東方炫舞團，舞出千手觀音及熱情澎湃的森巴，並由勞工局身障藝術工作者發送可愛造型氣球，及親子小虎收納盒DIY摺紙體驗。

來自印尼、現住鶯歌的江麗花說，來台除參加輔導班，也參與戶所的燈籠彩繪，更考取果凍花製作證照，並透過新住民一站式服務完成美髮課程，現正參加照顧服務員訓練，希望多學一些技能，提升就業能力。今日女兒跟友人也一同到場，紀念江麗花這重要一刻。

板橋戶所學員越南籍瞿氏生也分享生活點滴，回憶起剛來台灣時較難適應台灣飲食，還好自己會烹飪，還在婆婆指導下，連臺灣的甜點、蛋糕、麵包也得心應手。瞿氏生還精通縫紉技巧，先生、兒子及自己的衣著皆由她一手打造，連今天身上穿的越南傳統服飾都出自她的巧手，吸引不少欣羨目光。