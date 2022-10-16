快訊

入冬準備封印冷氣…台電揭「保養5步驟」：省電又長壽

老鼠大剌剌爬上燒臘餐廳熟食台「狂啃烤鴨」沒人管！網友直呼看吐了

小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」具俊曄答案網笑噴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盼新住民融入 新北戶所開輔導班辦模擬投票、宣導道安

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今日出席新住民生活適應輔導班結業典禮，與新住民學員合影。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今日出席新住民生活適應輔導班結業典禮，與新住民學員合影。記者劉懿萱／攝影

新北市各戶所每年辦理新住民生活適應輔導班，提升新住民在台生活適應能力。新北市長侯友宜今日出席結業典禮說，新北有逾11萬新住民，戶所每年開辦輔導班，今年共有17國、236位新住民參與，盼讓新住民有歸屬感、展現新住民活力。

民政局說，戶所每年都會舉辦輔導班，今年更新增道安課程、模擬投票，提供新住民「行」知識與深化民主知能。

民政局長柯慶忠表示，戶所除開辦輔導班外，也有一站式服務，單一窗口整合市府各局處資源，提供新住民職業訓練、健康指導及創業諮詢等17項通報服務。此外，愛心大平台新住民關懷計畫，提供新北新住民婚後首次入境6個月內未加入健保前，如遇疾病、意外就醫提供扶助，截至9月已募集209萬400元捐款，共補助93件、65萬5227元。

民政局表示，輔導班除教授國語或閩南語，並從基本認識台灣、地方風俗民情、人身安全、居留與定居法規深入淺出，今年還新增道路交通標誌與大眾運輸課程，不論是搭乘公車、捷運，或準備汽機車考照，提供新住民朋友「行」的知識。同時與新北市選委會合辦模擬投票，增進新住民對我國投票及圈選方式了解，培養及深化民主知能。

民政局說，多元學習課程邀請過去輔導班學員擔任講師，其中來自中國的夏寧，帶著學員製作歐式乾燥花香氛磚；來自越南的汴柔勻則教授手作福袋蛋糕，讓學員備感親切。今日活動現場並同時展出學員作品，也邀請到台泰混血新二代歌手賴宏洺，帶來中泰英台語吉他演奏，還有新住民為主的東方炫舞團，舞出千手觀音及熱情澎湃的森巴，並由勞工局身障藝術工作者發送可愛造型氣球，及親子小虎收納盒DIY摺紙體驗。

來自印尼、現住鶯歌的江麗花說，來台除參加輔導班，也參與戶所的燈籠彩繪，更考取果凍花製作證照，並透過新住民一站式服務完成美髮課程，現正參加照顧服務員訓練，希望多學一些技能，提升就業能力。今日女兒跟友人也一同到場，紀念江麗花這重要一刻。

板橋戶所學員越南籍瞿氏生也分享生活點滴，回憶起剛來台灣時較難適應台灣飲食，還好自己會烹飪，還在婆婆指導下，連臺灣的甜點、蛋糕、麵包也得心應手。瞿氏生還精通縫紉技巧，先生、兒子及自己的衣著皆由她一手打造，連今天身上穿的越南傳統服飾都出自她的巧手，吸引不少欣羨目光。

民政局表示，戶所每年至少開辦10班次新住民生活適應輔導班，今年沒有報到名的新住民朋友們，明年度仍有機會，相關課程資訊屆時可洽新北市各戶所網站查詢。

新北市長侯友宜今日出席新住民生活適應輔導班結業典禮，與新住民學員合影。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今日出席新住民生活適應輔導班結業典禮，與新住民學員合影。記者劉懿萱／攝影

延伸閱讀

急操作棄保？柯文哲大膽預估不當選 陳時中開口提醒

點燈文化節 新北市區體驗微出國

雲林新住民嘉年華登場 免費品嘗異國料理 還可抽黃金

藝術與生活融合 銘雲齋淡水暮色師生聯展

相關新聞

盼新住民融入 新北戶所開輔導班辦模擬投票、宣導道安

新北市各戶所每年辦理新住民生活適應輔導班，提升新住民在台生活適應能力。新北市長侯友宜今日出席結業典禮說，新北有逾11萬新...

靈鷲山貢寮兵分兩路淨灘 80人清出458公斤海洋垃圾

打造永續環境是現在不少民眾所注重的，靈鷲山發起「每月1小時，淨灘愛地球」，昨在新北貢寮號召80人兵分兩路，共撿拾了458...

耶誕城塞爆板橋 民眾黨提耶誕城每年移地舉辦

新北市每年的歡樂耶誕城即將舉辦，今年將創11年活動以來最長53天展期，民眾黨板橋區議員參選人吳達偉臉書表示，新北市府周邊...

串遊景點特色公園 新北推8遊程

新北市推動特色共融和全齡化公園改善，讓老中青或是不同體能狀態的小朋友可以一起玩樂。昨天在林口區小熊公園等9座新北市特色共...

智慧車柱1格2柱 北市府：增準確度

北市停管處為加速推動「智慧化開單暨收費系統」今年陸續設智慧停車柱，但智慧停車柱辦理範圍應為主要幹道，卻在不少非主要幹道發...

新北抽驗8款 重複用嬰兒尿布 3件違規

不少父母為省錢及環保，改買可重複使用的嬰兒尿布，新北市法制局消保官、經發局抽查8款可重複使用的嬰兒尿布，檢測結果出爐，8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。