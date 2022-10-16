新北因應豪雨高灘地只出不進 部分紅黃線開放停車
受颱風尼莎外圍環流影響，新北市高灘地車輛今天上午9時起只出不進，水門周邊部分道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）開放紅黃線停車，路邊停車格暫停收費。
新北市政府水利局表示，上午9時起高灘地車輛只出不進，民眾若有車輛停放在河川區域或各河濱公園內，應儘速駛離，以免愛車受損。
因應高灘地管制，新北市政府交通局說，即刻起開放水門周邊部分道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線停車，路邊停車格也暫停收費。
新北市政府呼籲，颱風期間請勿進入新店溪、大漢溪、二重疏洪道及淡水河側等河濱公園內，以免發生危險。
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