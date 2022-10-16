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北市因應豪雨水門只出不進 部分紅黃線可停車

中央社／ 台北16日電

受颱風尼莎外圍環流和東北季風雙重影響，台北市持續降雨，考量洩洪量可能持續增加，河濱疏散門今天上午8時起只出不進，部分道路紅黃線同時開放停車，所有路邊停車暫停收費。

氣象局已對台北市發布豪雨特報，台北市災害防救辦公室今天上午表示，預估今、明兩天雨勢比昨天更大，山區部分道路及步道可能發生坍方、土石流，請民眾暫時不要上山，以策安全。

台北市水利處透過新聞稿表示，石門水庫上游集水區持續降雨，且水庫接近滿庫狀況，洩洪量可能持續增加，河濱疏散門因此從今天上午8時起實施「只出不進」管制，已停放於河川區內車輛請儘早駛離移至堤內。

水利處指出，景美溪寶橋已達警戒水位，請民眾勿進入堤外河川區域活動，並儘量減少在其餘河濱公園區域活動。

因應水門管制，台北市交通局宣布，今天上午8時起開放全市8公尺以上道路紅黃線停車，但路口、公車站、消防通道、隧道及顯有妨礙他人、車通行處等法定禁停區域仍禁止停車，所有路邊停車同時暫停收費。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放、禁止併排停車，讓道路維持車輛雙向會車功能，並提供搶救災車輛通行，確保公共安全。恢復禁止停車時間將另行發布新聞稿通知。

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