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尼莎颱風挾雨而來 石門水庫開啟溢洪道洩洪

中央社／ 桃園16日電

受東北季風及尼莎颱風環流交互作用的影響，石門水庫集水區大雨不斷，北區水資源局為安全考量，從今天上午7時30分開啓溢洪道洩洪，呼籲民眾切勿進入大漢溪河道以確保安全。

北水局上午發布新聞稿表示，中央氣象局昨天下午4時發布尼莎颱風的海上警報，受到東北季風及颱風環流交互作用影響，石門水庫大雨不斷，水位持續攀升。

北水局指出，石門水庫截至16日上午7時，累計降雨量達193毫米，已超過245公尺滿水位，入流量為每秒1445立方公尺。

北水局說，因為石門水庫集水區持續降雨中，所以北水局從7時30分開啓溢洪道增加放水量，水庫出水量將達每秒1570立方公尺，大漢溪水位會明顯上升，所以呼籲民眾遠離河道，以確保安全。

石門水庫 尼莎颱風

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