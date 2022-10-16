靈鷲山貢寮兵分兩路淨灘 80人清出458公斤海洋垃圾

打造永續環境是現在不少民眾所注重的，靈鷲山發起「每月1小時，淨灘愛地球」，昨在新北貢寮號召80人兵分兩路，共撿拾了458公斤的海洋垃圾，用守護海洋和地球生態的具體行動，讓地球休養生息，也為生態物種保有生機。

靈鷲山開山住持心道法師說「愛地球，從我做起！愛和平，從心開始！」地球是大家唯一的家園，但環境年年惡化，疫情及各種風災、水災、火災、地震都是警訊，說明地球4大失調。

人類為了活下去，要做的就是造福地球，而靈性是生態的源頭，回歸靈性才是永續的希望，期許大家不要違反地球靈性生態倫理，更願守護地球善心不減。

新北區執事妙依法師以周利槃陀伽「掃塵除垢」開悟的公案，希望大家淨灘時，專注覺察每個當下，每個作和每個心念的變化，清楚明白自己做了什麼善業功德？撿了什麼？放下什麼？

心道法師長期在全球推動「愛地球愛和平」，更在貢寮地區認養石碇溪出海口海灘和東興宮旁的挖仔海灘，2處海灘採單雙月輪流淨灘模式，每個月1小時淨灘愛地球，守護海洋生態。近5年來，已經有超過千人加入靈鷲山淨灘行列，撿拾的垃圾也超過10噸了。

靈鷲山師姐阿善說，據荒野保護協會2019年數據，海洋廢棄物統計前5名依序是，塑膠瓶蓋、寶特瓶、菸蒂、吸管、塑膠提袋；「Nature」自然期刊也曾指出，由廢棄垃圾跟著洋流聚集組成的「太平洋垃圾帶」，面積已達到160萬平方公里，大約是台灣面積的44倍。

網友鄧光玲說，最初塑膠袋的發明是為了「拯救地球」，希望取代紙袋，保護森林不被過度砍伐，但之後卻沒有被重複使用，更成為危害海洋的難題；據統計，每年有800萬噸塑膠廢料流入海洋。

網友賴麗鈴說，台灣民眾光是1年就要用掉180億個塑膠袋，平均每人1天就使用2點14個塑膠袋；聯合國統計，到了2050年，海洋塑膠會跟魚類一樣多。