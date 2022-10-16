耶誕城塞爆板橋 民眾黨提耶誕城每年移地舉辦

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
吳達偉認為歡樂耶誕城造成板橋塞車擁塞，應該每年換地舉辦活絡地方經濟。圖／民眾黨提供
吳達偉認為歡樂耶誕城造成板橋塞車擁塞，應該每年換地舉辦活絡地方經濟。圖／民眾黨提供

新北市每年的歡樂耶誕城即將舉辦，今年將創11年活動以來最長53天展期，民眾黨板橋區議員參選人吳達偉臉書表示，新北市府周邊是板橋中心，平時假日已常有交通壅塞情況，耶誕城多年選擇在最擁擠的地方舉行，造成交通狀況加劇，導致居民怨聲載道，提出每年換地舉辦，活絡各區經濟。

板橋居民吳達偉表示，每年12個月，板橋車站周邊居民有一個半月的時間無法開車出家門、車子開出去也回不了家，因為行人太多，周邊連Youbike站點都被封鎖停止營運，造成日常生活相當不便。耶誕城簡直讓板橋人苦不堪言。

吳達偉提出，目前新北市府公布的耶誕城研究報告都只著重在遊客滿意度完全不足，認為市府舉行如此大型活動，應在事中事後調查車流、人流狀況，以及考慮周邊居民生活配套措施。

吳達偉表示，新北市還有許多適合辦大型活動的場所，例如三峽擁有相當地方特色、三重水岸的新北大都會公園不但捷運可以到，且腹地廣大，都是新北市府可以考慮舉辦耶誕城的場所。

吳達偉以北市白晝之夜、台北燈節每年在不同地點舉辦為例，表示地方政府舉行大型活動的重要目的，是活絡地方經濟、促進觀光。耶誕城已經是很成功的活動品牌，市府應可考慮在不同地點輪流舉辦，讓人流能導入不同行政區遊覽，也可以促進新北市民與城市各地的連結、活絡當地經濟。

議員

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