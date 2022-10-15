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點燈文化節 新北市區體驗微出國

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
侯友宜表示新北市致力多元文化深耕，人口多元性帶來語言及文化的優勢，成為新北新力量。圖／新北市新聞局提供
侯友宜表示新北市致力多元文化深耕，人口多元性帶來語言及文化的優勢，成為新北新力量。圖／新北市新聞局提供

新北市一年一度中和點燈節今日在中和華新街舉行，邀請緬甸、泰國、印尼及越南等多國華僑及新住民朋友盛裝參加，希望透過點燈節的活動，深化緬甸及東南亞各國新住民與在地生活圈的連結，也讓在地民眾體驗微出國感受。新北市長侯友宜為活動點燈祈福，點亮新北新生活。

侯友宜表示，新北市致力多元文化深耕，人口多元性帶來語言及文化的優勢，成為新北新力量。新北市府領先全國編寫了新住民美食指南，精選推薦50家特色美食，其中有10間在中和，更有3間就在華新街。另外也成立7所新住民學習中心，市府跨局處整合資源，讓新住民不論從哪裡來，新北就是第二個家。

中和區長賴俊達表示，中和華新街為全國最大緬甸華人社區，除緬甸特色商店外亦有雲南、泰國及印度等異國風情小店，為全臺最多元的南洋美食街。中和區公所除推廣區域特色文化觀光，活動涵蓋傳統服飾、藝術文化，宗教習俗、教育扎根、美食推廣及歡樂慶典六大主軸，希望透過點燈節的舉辦讓東南亞重要的文化節慶在中和重現。

點燈節活動包含各國文化互動攤位，傳統服飾踩街秀。緬甸各民族的踩街隊伍，手持燈籠、彩繪傘、漆器、銀器、豎琴等華麗亮相；也邀請印尼、越南、泰國、寮國、馬來西亞等國歸僑及新住民展現新文化驕傲。

中和區公所表示，點燈文化節已成為中和區最盛大多元文化嘉年華，今年度以緬甸點燈節為核心，發散至東南亞各國，讓源自不同國情及宗教的點燈祈福文化都在中和發光。

新北市一年一度中和點燈節今日在中和華新街舉行，邀請緬甸、泰國、印尼及越南等多國華僑及新住民朋友盛裝參加圖／中和區公所提供
新北市一年一度中和點燈節今日在中和華新街舉行，邀請緬甸、泰國、印尼及越南等多國華僑及新住民朋友盛裝參加圖／中和區公所提供

緬甸 新住民 新北

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