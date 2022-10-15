民眾黨許瑞宏競總成立出現「這旗幟」 支持盧秀燕連任

民眾黨台中市議員參選人許瑞宏今天競選總部成立大會，現場可見台中市長盧秀燕競選旗幟。許瑞宏表示，他是盧秀燕的選民，4年前就投給盧，民眾黨在中市沒提名台中市長候選人，盧的政績有目共睹，他會繼續支持盧連任。

許瑞宏競選總部成立大會今天邀請擅長模仿民眾黨主席、台北市長柯文哲的藝人郭子乾及網紅阿裂，「雙柯Ｐ」站台力挺，凍蒜聲不絕於耳。現場也出現6面國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕競選旗幟，許瑞宏也與支持者高喊「盧秀燕凍蒜！」

許瑞宏說，他是盧秀燕的選民，4年前就投給盧，盧市長的政績有目共睹，民眾黨在中市沒有提名市長候選人，加上他討厭藍綠惡鬥，擔心又換市長，很多建設要停擺，甚至浪費市民的血汗錢。他強調，支持盧秀燕連任，希望在她帶領下，台中市會更好。

許瑞宏也說，中、西區三席市議員長年都是藍綠獨占，拋出「藍、白、綠各一席」，希望選民打破藍綠，給白色力量一個機會。