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民眾黨許瑞宏競總成立出現「這旗幟」 支持盧秀燕連任

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
藝人郭子乾模仿台北市長柯文哲，今天為民眾黨台中市議員參選人許瑞宏助選。圖／許瑞宏競選總部提供
藝人郭子乾模仿台北市長柯文哲，今天為民眾黨台中市議員參選人許瑞宏助選。圖／許瑞宏競選總部提供

民眾黨台中市議員參選人許瑞宏今天競選總部成立大會，現場可見台中市長盧秀燕競選旗幟。許瑞宏表示，他是盧秀燕的選民，4年前就投給盧，民眾黨在中市沒提名台中市長候選人，盧的政績有目共睹，他會繼續支持盧連任。

許瑞宏競選總部成立大會今天邀請擅長模仿民眾黨主席、台北市長柯文哲的藝人郭子乾及網紅阿裂，「雙柯Ｐ」站台力挺，凍蒜聲不絕於耳。現場也出現6面國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕競選旗幟，許瑞宏也與支持者高喊「盧秀燕凍蒜！」

許瑞宏說，他是盧秀燕的選民，4年前就投給盧，盧市長的政績有目共睹，民眾黨在中市沒有提名市長候選人，加上他討厭藍綠惡鬥，擔心又換市長，很多建設要停擺，甚至浪費市民的血汗錢。他強調，支持盧秀燕連任，希望在她帶領下，台中市會更好。

許瑞宏也說，中、西區三席市議員長年都是藍綠獨占，拋出「藍、白、綠各一席」，希望選民打破藍綠，給白色力量一個機會。

民眾黨台中市黨部主委郭達鴻說，中西區傳統勢力大，對新人來說是非常艱困的挑戰。疫情影響商圈的微型企業太多了，瑞宏意識到這一點，提出「巷仔內的力量」；最近他提出「三環三道」亮眼政見，要求台中市副市長坐鎮中區，整合協調各局處，中區才有救。「如果還在藍綠之間選擇，已經落伍了。」

民眾黨台中市議員參選人許瑞宏今天競選總部成立大會，舞台上可見台中市長盧秀燕競選旗幟。圖／許瑞宏競選總部提供
民眾黨台中市議員參選人許瑞宏今天競選總部成立大會，舞台上可見台中市長盧秀燕競選旗幟。圖／許瑞宏競選總部提供

台中市長 盧秀燕 民眾黨

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