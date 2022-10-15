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新北60名男女聯誼 尋寶解謎配14對成功

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民政局今舉辦第三場單身聯誼活動。圖／新北市民政局提供
民政局今舉辦第三場單身聯誼活動。圖／新北市民政局提供

新北市民政局今日在土城手信坊創意和菓子文化館及三峽客家文化園區舉辦第四場單身聯誼活動，60名單身男女在和菓子文化館內分組進行尋寶解謎及和菓子手作，並在客家文化園區品嚐道地客家料理、進行歡樂闖關活動及馬賽克磚DIY，雨天不減眾人熱情，在闖關及DIY互動遊戲中最後共14對配對成功。

民政局表示，新北單身聯誼活動透過豐富有趣的互動遊戲及浪漫交流時光，今年前三場屢創佳績，共41對配對成功，配對率達46.32%，許多單身男女凌晨報名卡位，積極為自己的幸福努力，尋找未來的靈魂伴侶。

活動從比手畫腳、電影互動時光等遊戲中培養彼此默契，讓參加男女分享彼此生活以及對於婚姻的價值觀，而後兩人一組的創意和菓子DIY及以興趣分組進行實境解謎，倆倆一組的馬賽克磚DIY，彼此互相討論如何利用不同形狀與角度的磁磚，拼貼出獨一無二屬於自己的友誼，在多項精心巧妙安排的互動遊戲中，愛情油然而生。

在圖書館工作的韓小姐，遇到也喜歡閱讀的謝先生，在聊天過程中竟意外發現喜歡共同的作者，瞬間拉近彼此的距離，也多了更多話題而順利配對成功；而擔任船務的張小姐平日工作繁忙，有幸順利報名到本次聯誼活動，過程中遇到很會帶氣氛的張先生，覺得他非常貼心，分組怕大家尷尬會主動烘托氣氛，而男方一開始看到女生的興趣寫搖擺舞覺得很有趣，後來有機會聊天，發現聊的很來，也因而順利配對成功。

民政局表示，此次單身聯誼參與者男生一半以上為工程師，女生以老師及行政相關工作居多，雙方若都屬意心儀對象即配對成功，配對成功者都可獲得配對紀念品及地方特產等禮物，鼓勵配對者在活動結束後，能繼續保持戀愛氛圍；因為本活動認識而結為連理的佳偶們，分享幸福的喜訊後更可以獲得婚禮小物，讓愛延續下去。

單身聯誼活動 DIY

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