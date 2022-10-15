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台北文昌家具街辦活動 辦公椅化身競速工具民眾飆速

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市文昌家具街發展促進會今天在通化公園辦理「樂活台北 競速文昌」，現場舉辦「辦公椅競速賽」活動。圖／台北市商業處提供
台北市文昌家具街發展促進會今天在通化公園辦理「樂活台北 競速文昌」，現場舉辦「辦公椅競速賽」活動。圖／台北市商業處提供

北市文昌家具街發展促進會今天在通化公園辦理「樂活台北 競速文昌」，現場舉辦「辦公椅競速賽」活動，號召民眾飆速，把天天陪伴上班的辦公椅當成大街上的競賽工具，享受競速及吶喊的樂趣，釋放生活壓力。活動現場還有「繪紙塗鴉」、「文昌板凳DIY」，廣邀親子同樂，讓民眾在盡情揮灑繪畫及手作創意時，對文昌家具街更深入認識商圈特色；主辦單位也找專家開設「家具達人分享會」，為民眾解決居家疑難雜症。

台北市商業處表示，文昌家具街設計生活節完整展現了台北知名家具街多面向的優勢，大街上有深耕超過30年的在地老店家，也有充滿活力的新店家，更有各類滿載創意設計能量的優質店家，讓文昌街成為全台最有代表性的家具商圈。

商業處表示，將持續補助台北市文昌家具街發展促進會辦理活動，今年除了可以透過辦公椅競速賽將工作壓力轉換為爆發力外，亦可透過「文昌板凳DIY」及「家具達人分享會」讓民眾進一步認識家具領導商圈的專業程度。

台北市文昌家具街發展促進會理事長劉松雄表示，文昌家具街商圈對優良家具有著社會責任般的堅持，在各種景氣波動中仍持續推陳出新，不斷提升產品及服務品質，這次「樂活台北 競速文昌」活動，以充滿樂趣的辦公椅競速賽展現商圈特色，期待將選購家具就至文昌家具街商圈的印象深植民眾心中。

台北市文昌家具街發展促進會今天在通化公園辦理「樂活台北 競速文昌」，現場舉辦文昌板凳DIY活動。圖／台北市商業處提供
台北市文昌家具街發展促進會今天在通化公園辦理「樂活台北 競速文昌」，現場舉辦文昌板凳DIY活動。圖／台北市商業處提供

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