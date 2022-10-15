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月事變好事 新北月經教育實現平權

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
花王助57所偏鄉學子，產官學攜手實現月經平權。圖／新北市教育局提供
花王助57所偏鄉學子，產官學攜手實現月經平權。圖／新北市教育局提供

新北市去年結合民間資源及企業，捐贈生理用品給新北市弱勢婦女及299所學校弱勢學生。今年為了不讓學生因家庭經濟困難，而無法負擔或取得足夠生理用品，進而影響身心健康，與台灣花王攜手合作將生理用品送到57所偏遠學校，透過與企業、學校合作，讓學生月事變好事，成為最呵護女孩的城市。

新北市除邀請花王加入新北市好日子愛心大平台，捐贈生理用品長期呵護新北女孩外，還發展國小、國中及高中職校園月經教育宣導懶人包，提供各級學校進行校園宣導，並引進花王宣導講師入校協同進行衛生教育及性平教育，共同營造尊重、平等的友善校園。

八里國中擔任57所偏遠學校的中心學校，須定期統計並回報學校需求及學生取用情形，校長詹志偉表示，消除月經貧窮及追求月經平權為臺灣性別平權跨出一大步。學校除積極推廣本方案，並邀請衛教講師到校宣導，同時率先實施月經教育，減輕青春期女孩月經帶來的負面情緒，守護學生身心健康。

首場校園宣導已在八里國中展開，授課教師曾英惠說，透過課程讓學生瞭解月經貧窮及國際月經日的活動，也期盼這樣的活動可以使更多人理解女生生理上的需求。九年級周宜槿同學上完課後表示，在這次活動中，讓她知道國際月經日的由來，也發現女生一輩子需要花費十萬元購買生理用品，這真是一筆不小的數目，希望大家以後可以愛護女生，多體諒女生的不方便。

月經教育宣導懶人包總編輯積穗國中主任龍芝寧表示，傳統社會將月經視為隱晦、難以啟齒的話題，因而對於女性月經知識不足、難以同理，導致偏見、歧視現象，這些聞經色變的迷思，其根源是對於月經的不了解或沒有被賦予機會去認識。近來社會各界關注月經議題，倡議去除汙名、正視月經平權的同時，學校教育是重要的著力點。

教育局表示，新北市積極推動月經教育，研發經彩青春教材，將經期生理保健、消弭月經貧窮、實踐月經平權融入校園教學活動中，讓月事不只是女孩要學的事，更是所有性別學生應該知道的事，期待透過一起參與、共同討論，創造更具包容、平等的社會，讓「月事」變成性別友善、健康幸福的好事。

月經教育懶人包網址：https://docs.ntpc.edu.tw/hss/kao.htm

八里國中曾英惠老師進行月經教育課程。圖／新北市教育局提供
八里國中曾英惠老師進行月經教育課程。圖／新北市教育局提供

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