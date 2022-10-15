魔梯形體劇場點亮藝術能量 坪林、烏來帶來創意火花
板橋435藝文特區駐村表演團隊「魔梯形體劇場」，日前帶著他們的創意與招牌的肢體喜劇，深入新北市坪林區坪林國小及漁光校區，與烏來區德拉楠民族實驗小學，為學童帶來有趣新奇表演，及具啟發性的肢體教學，透過肢體與想像力的交互合作，為教學現場點亮創意的火花。
新北市文化局長龔雅雯表示，為偏遠地區的教育協助提供藝術的多元形式與觀點，始終是文化局重要的使命之一，板橋435藝文特區的多元藝術聚落，自108年成立至今，持續透過不同的計畫將聚落的藝術能量擴散到偏鄉教育中，今年更邀請駐村表演藝術團隊魔梯形體劇場，前往偏遠地區的小學做肢體喜劇推廣。
魔梯形體劇場以無語言的肢體喜劇為劇團創作的主軸，藉由固定角色的反覆出現，讓觀眾在屢次的觀賞中建立起對角色的熟悉與親切感，甚至與角色一起互動，達到台上台下的交流。這次前往坪林區坪林國小及漁光校區，為全校共127位小朋友帶來著名角色「大頭仔」為主題的互動展演與示範教學，有趣的劇情以及明確的肢體喜劇節奏，讓坪林國小的孩子們笑聲不斷，互動熱烈。
而烏來區德拉楠民族實驗小學全校共24名學生，則透過與「大頭仔」的肢體互動、面具、聲音及肢體間的有趣關係、實際練習默劇的幾個經典動作，讓孩子們體會到了表演帶來的樂趣，與表達的自信。現場共同參與的老師們也一起感受到想像力為課程帶來的變化，並增添許多教學上的樂趣！看到偏遠地區的孩子們對於肢體喜劇示範教學的反應熱度，也讓魔梯形體劇場的夥伴們，對藝術推進偏鄉有更深的使命感，將持續挹注多元藝術能量至更多需要的偏遠地區。
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