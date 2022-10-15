北市智慧車柱「1格2柱」憂重複扣款 交通局：提高辨識度

北市停管處為加速推動「智慧化開單暨收費系統」，於今年初陸續設置具影片辨識及感測功能的智慧停車柱。但有議員指出，智慧停車柱辦理範圍應為主要幹道，卻在不少非主要幹道發現，還出現1格2柱怪異現象，設置也沒有公告周知，皆不符合預算執行附帶決議。交通局回應，智慧車柱主要是取締時段性禁停車輛，1格2柱提高辨識率與準確度，未來會加強公告周知。

北市議員鍾佩玲表示，北市雖率全國之先實施智慧停車管理政策，然規劃不足加以未與地方溝通，試辦計畫推動至今，偶生民怨。依去年度針對智慧收費車柱計畫預算之附帶決議，智慧停車柱辦理範圍改為全市「主要幹道」之時段性禁停格位，設備須送檢驗單位驗證，並公告實施路段及管制方式。

鍾佩玲指出，現北市諸多智慧停車柱設置點位並非位於「主要幹道」，且設置前後亦未確實公告於官網，寧波西街時段性禁停格位即為一例。另行經敦化南路近仁愛圓環處，有停車格位設置2支智慧停車柱，其中一支智慧停車柱建置在路口紅線禁停範圍、無停車格位的位置，就有民眾憂心會被重複開單。

北市交通局說明，智慧車柱是在時段性禁停路段，時段性管制的禁停路段大部分都在主要幹道，目的不是只有收費，還有取締違規停車等功能，達到交通管制效果，雖然時段性禁停車格多數都在主要幹道，就算不是，那也是有時段性禁停的車格才會設置智慧車柱。

交通局表示，智慧車柱主要是以影像辨識車牌、記錄時間，利用資料開單或收費，所以格位要設置2支智慧車柱，前後車牌都照到辨識才會比較精準，降低失誤率，而且多出來的智慧車柱，是由廠商自費，不在北市府預算中，也不會有重複開單的問題。

交通局說，在設置智慧車柱前，都會和當地居民、里長溝通，現場也有明顯的車柱立在車格旁，還有排面、標示，但若公告不足，交通局也願意補足。