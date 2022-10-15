台南市觀光旅遊局培訓新南向旅遊導覽人員 今天授證

台南市政府觀光旅遊局主辦「111年台南市政府觀光旅遊局新南向旅遊導覽人員培訓」，今天為泰、緬、馬來西亞、印尼、越南等國導覽培訓人員辦結訓授證典禮。

這次培訓針對新住民及其子女或外藉生或外國工作者，兼具華語與泰語、越南語、印尼語、菲律賓語、馬來語、緬甸語、柬埔寨語、寮語等語言溝通能力。雖在疫情期間仍未間斷課程，要為儲備疫情後的在地外語導覽人才注入新種子。

主辦單位表示，課程宗旨在發揮新住民多元文化與語言優勢，藉培養與旅客溝通良好觀光服務人才，吸引新南向國家遊客到訪台南。

觀旅局表示，古都台南有許多歷史建築、古蹟、廟宇、地方節慶、人文地景、自然生態、農特產業、美食小吃、購物商圈等得天獨厚的觀光資源，吸引許多國內外觀光人潮前來，培訓新住民與僑外生成為優質旅遊導覽人員，提升台南觀光接待服務質量及優質旅遊環境，能帶動觀光效益。

協辦單位「中華台越住民關懷協會」理事長郭啓瑞表示，對熟悉東南亞語在台學員，以觀光旅遊相關知識與解說技巧，培養在地台南特有文化背景及觀光資源與協助導遊人員翻譯導覽能力，提升在地觀光旅遊服務品質及表現台南人文風情。

協會副理事長謝瑞珉亦表示，協會一直致力籌辦社會公益活動、職業訓練課程、創業就業輔導諮詢，並持續募集社會資源及會員讓每一項工作能順利推展，落實協會「關懷、互助、創幸福」的理念。