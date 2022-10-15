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新北辦身心障礙綜合成果展 提供VR探索體驗及福利諮詢

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今日在板橋參加「2022年國際身心障礙者日暨第五屆新北市身心障礙綜合成果展」表示，希望大家都能團結在一起 「多元參與、共融共好」 讓這塊土地更加美好。圖／新北市社會局提供
新北市長侯友宜今日在板橋參加「2022年國際身心障礙者日暨第五屆新北市身心障礙綜合成果展」表示，希望大家都能團結在一起 「多元參與、共融共好」 讓這塊土地更加美好。圖／新北市社會局提供

新北市社會局為響應國際身心障礙者日，運用公益彩券盈餘分配基金，結合7個局處及身心障礙團體代表，於今日在市民廣場舉辦「2022年國際身心障礙者日暨第五屆新北市身心障礙綜合成果展」。新北市長侯友宜表示，新北市是個多元族群融合的城市，希望大家都能團結在一起，「多元參與、共融共好」。

活動由曾獲金鐘獎廣播主持人劉銘擔任引言，私立光仁中學特教生以太鼓揭開序幕，緊接著還有輪椅體育運動舞蹈協會的輪標舞表演，配合搖滾和嘻哈曲風，讓台下觀眾親臨感受。另外還有樂活大學手語、身障街頭藝人張哲瑞及張雅恩的吉他演奏，即使在陣陣雨勢下，仍不減身障朋友的熱情。

侯友宜表示，新北市府從2017年起，就努力落實身心障礙權利公約（CRPD）的精神，尊重差異、機會均等、全面參與，讓社會大眾看到身心障礙者的潛能。

侯友宜說，社會局最近剛在新店成立第2個公辦公營的輔具資源中心，結合原來蘆洲第1輔具中心，提供身障朋友更好的服務。教育局近年也增加108班的特教班，這也是全國最多的。

侯友宜表示，文化局則推動各文化場館採用通用設計；勞工局和就服處宣廣就業平權；交通局推動低地板公車，方便行動不便者；工務局則推動新建物及公共建物無障礙設施、機車退出騎樓等友善無障礙服務等，這些政策和作為，都是希望讓身心障礙朋友可以更安居樂活。

社會局副局長許秀能、教育局長張明文、衛生局副局長高淑真及其他局處代表，和市議員劉美芳等人均到場參加。許秀能表示，活動現場有透過VR職業探索體驗及各類福利諮詢，還有許多身障團體、學校手作物，以及庇護工場及小作所學員烘焙的點心，讓身障朋友可以盡情選用。

新北市長 身障 侯友宜

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