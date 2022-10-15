萬大線CQ890段開工 柯、侯主持

捷運萬大-中和-樹林線全線橫跨北市與新北市，第一期進度目前62%，第二期土建工程2個區段標，CQ890區段標高架段工程，昨由雙北市長柯文哲、侯友宜共同舉行開工動土典禮；萬大線總長度22.8公里，其中的180億CQ890區段標路線狀似北斗七星，全線完工後，路線可做網路狀連結，強化大台北地區交通便利性。

北市捷運局說明，萬大線全線完工後將大幅縮短雙北間旅行時間，如由板樹體育館LG14到LG21迴龍站轉乘新莊線，捷運行車時間約11分鐘，公車行車時間約35分鐘；若由板樹體育館LG14到LG01中正紀念堂站轉乘松山新店線/淡水信義線，捷運行車時間約27分鐘，公車行車時間約1小時15分鐘。

捷運局二工處指出，萬大線第二期工程分為CQ880區段標、CQ890區段標兩個區段標，其中CQ890區段標全長6.6公里，起於板橋區溪城路LG14站，轉樹林區中華路銜接八德路，沿大安路、中正路、續行桃園市萬壽路1段、新莊區中正路至捷運新莊線迴龍站止，期間設置8座高架車站LG14至LG21與7段高架路線段。

萬大線總長度約22.8公里，考量營運調度需求，以萬大線之機廠位置為分期興建之分段點，第一期路段自中正紀念堂站至機廠段，均為地下段，全長9.5公里，共設9座地下車站和1座機廠。第二期路段自機廠至迴龍段，全長13.3公里，其中地下段2.8公里、高架段10.5公里，共設13座車站2座地下車站及11座高架車站。

柯文哲表示，現在工程缺工缺料大問題，物價上漲讓工程容易流標，現在採高架段技術上比較容易，完工後，連接萬大一、二期台北中正萬華進入新北市，過去捷運線都是輻射狀，環狀線可做路網連接。

侯友宜表示，本次開工新北樹林線樹林段CQ890區段標，路線總長6.6公里，自板橋區溪城路LG14站至新莊迴龍LG21站止計有8座車站，全線採高架興建，沿途跨越各一處台鐵及高鐵從其上方穿越，施工難度高，雙北捷運局經多次研擬精進發包策略，在歷經5次流標後，預算增加52億至180億元後決標。

新北樹林線將是樹林區第一條捷運路線，未來市民除使用公車及鐵路通勤外，捷運系統將大幅縮短市民通勤時間並提升使用的便利性。