民眾黨新北募款餐會 柯文哲：選舉需要人幫忙

民眾黨新北市黨部今晚在中和舉辦募款餐會，主席柯文哲受邀參加，他致詞時表示，從小教育被教導要自力更生，但選舉受到的教訓是不適用，因為選舉要很多人幫忙才能成功。

民眾黨秘書長謝立功表示，新北沒有提名市長，但是民眾黨新北小雞都越來越茁壯，今晚才有那麼多好朋友出現，他引用中和參選人王如意的觀察，2018年民進黨在中和提名1席現任、兩名新人，當時兩位新人當選，表示新人有活力、年輕衝勁，給選民感受不同。

他說，新北也是如此，推出的候選人都很專業、願意服務大家，拜託給新人機會 ，只有超越藍綠、沒有包袱，所有新人沒有基層組織，但有服務熱誠，需要靠各位在手機裡傳一下候選人影片，把參選人訊息告訴大家。