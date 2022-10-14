民眾黨新北募款餐會 柯文哲：選舉需要人幫忙
民眾黨新北市黨部今晚在中和舉辦募款餐會，主席柯文哲受邀參加，他致詞時表示，從小教育被教導要自力更生，但選舉受到的教訓是不適用，因為選舉要很多人幫忙才能成功。
民眾黨秘書長謝立功表示，新北沒有提名市長，但是民眾黨新北小雞都越來越茁壯，今晚才有那麼多好朋友出現，他引用中和參選人王如意的觀察，2018年民進黨在中和提名1席現任、兩名新人，當時兩位新人當選，表示新人有活力、年輕衝勁，給選民感受不同。
他說，新北也是如此，推出的候選人都很專業、願意服務大家，拜託給新人機會 ，只有超越藍綠、沒有包袱，所有新人沒有基層組織，但有服務熱誠，需要靠各位在手機裡傳一下候選人影片，把參選人訊息告訴大家。
主席柯文哲表示，從小被教導要自力更生，但選舉的教訓不適用，因為選舉要很多人幫忙才能成功。今天看到會場很多人來，第1個感想還是謝謝大家，也知道民眾黨過去3年不斷成長，認真工作一步步改變。他說，李登輝曾說，40年沒解決的事情4年怎麼解決，但不能期望改變國家，但更不能期望什麼都不做國家自己會改變，因此從改變自己、旁邊的人、社區，最後改變台灣。
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