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見迷你馬與羊駝蹓躂免驚 北市動物園減敏訓練中

中央社／ 台北14日電
台北市立動物園表示，若遊客遇到保育員帶著羊駝、迷你馬等外出蹓躂，不是因為動物脫逃，而是「減敏訓練」，以利動物在「動物行為學院」展演時，比較不受到遊客影響。聯合報系記者潘才鉉／攝影
台北市立動物園表示，若遊客遇到保育員帶著羊駝、迷你馬等外出蹓躂，不是因為動物脫逃，而是「減敏訓練」，以利動物在「動物行為學院」展演時，比較不受到遊客影響。聯合報系記者潘才鉉／攝影

北市動物園今天表示，若遊客遇到保育員帶著羊駝、迷你馬等外出蹓躂，不是因為動物脫逃，而是「減敏訓練」，以利動物在「動物行為學院」展演時，比較不受到遊客影響。

台北市立動物園新聞稿指出，今年推出「動物行為學院」，由保育員擔任動物與遊客間的橋梁，相當受民眾喜愛，學院裡體型最大的動物親善大使是迷你馬，牠們雖體型壯碩，對周遭附近的人群還是很有戒心。

為了讓平常不會與人群接觸的動物，在群眾面前表現出自然的行為，保育員得要投注非常多的時間及心力，與動物們培養感情取得信任。

動物園表示，若遊客看到保育員帶著羊駝、迷你馬等動物在園區「蹓躂」，那可是保育員正在為動物進行「減敏」訓練，以利在「動物行為學院」展演時，才能比較不受到遊客熱情的影響。

在「減敏」訓練的路上，動物園表示，保育員總是會提醒圍觀的遊客不要站在馬的後面，因為牠們會後踢；而大家在驚喜之餘也會有疑問，例如「（動物）怎麼會出來」或「馬也會怕人嗎，牠的毛很漂亮看起來很健康 」等。

動物園指出，照養的動物被稱讚，是保育員最開心的事，由於馬不像驢常在地上打滾去除搔癢，保育員會幫馬洗澡、刷毛，再帶出門走走。

動物園表示，動物一停下來保育員就有機會與民眾互動，介紹迷你馬及羊駝正在進行「穩定跟隨」及「減敏」的訓練，下次在園區裡看到動物出來「蹓躂」請大家稍稍忍住激動的心情，協助保育員讓動物習慣人多的場合。

動物園 北市

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