平雙貢三區交流地方創生 盼在地人服務在地人

為培育社區人才發展專業技能，提升社區服務量能及促進居民生活品質，今(14)日在貢寮區公所展開一場社區培力課程，包括平溪，雙溪，和貢寮的社區理事長和幹部們都齊聚一堂，另透過社區觀摩作為社區未來推展服務之參考方向，有效推動福利社區化及永續經營。

今天在貢寮區公所四樓大禮堂，包括貢寮，平溪，雙溪的社區發展協會理事長及幹部們，在此相互交流社區營造及地方創生經驗，並邀請講師教學資訊軟體應用能力，使社區具備使用以視訊方式代替實體會議及活動之能力，維持社區凝聚力與執行力。

卯澳社區發展協會理事長吳享蓉說，今日近60位的社區夥伴齊聚一堂，也到訪卯澳社區，特別向大家介紹社區目前地方創生成果，透過社區觀摩增廣見聞，建立互動交流網絡，增進社區成員對於社區工作的認識，發掘社區未來推展服務方向。

貢寮區長鍾耀磊說，這次舉辦社區組織基礎運作、資訊軟體應用能力、社區發展知能培訓以及觀摩等相關課程，提高各社區發展規劃與執行能力，進而橫向聯繫、經驗交換與學習，以發揮社區高度服務熱忱與功效，達到向下紮根，落實在地人服務在地人之理想。