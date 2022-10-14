快訊

馬籍女大生命案／辛苦養大女兒卻被殺 父討公道：台灣法律應好好處理

嚴防致災性降雨！周末將有颱風形成 全台雨勢最劇烈時間曝光

新北消防局成立輕型救援隊 快速搶救震災民眾

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市消防局第六大隊在社后消防分隊，成立「輕型救援隊」，希望能更快速救援受困淺層瓦礫堆的民眾。 圖／觀天下有線電視提供
新北市消防局第六大隊在社后消防分隊，成立「輕型救援隊」，希望能更快速救援受困淺層瓦礫堆的民眾。 圖／觀天下有線電視提供

上個月918強震造成花蓮玉里樓房倒塌，人員受困，也因為台灣地震頻傳，如何快速搜救搶災，新北市消防局第六大隊在社后消防分隊，成立「輕型救援隊」，今(14)日進行測驗，增加隊員震災搜救的專業技能，希望能更快速救援受困淺層瓦礫堆的民眾。

新北市政府消防局為提升各救災救護大隊因應震災的救援能力，除了原本的重型救援隊，今年規劃成立輕型救援隊，以強化各轄區大隊複合型災害處置應變能力，能即刻救援受困淺層瓦礫堆民眾，其中第六救災救護大隊社后分隊，這次在橫科訓練場通過測驗後，提升為「輕型救援隊」，「輕型救援隊」是在消防員既有之基礎上，增加震災搜救之專業技能，可以在最快的時間內，劃分重災區、輕災區，並針對受困淺層的民眾盡速展開快速救援。

第六救災救護大隊長莊渝淵指出，今天演練的項目是針對地震災害發生時，建築物倒塌有民眾受困，所以，消防人員在抵達現場後進行相關的人命搜救，確定有人員受困後，進行相關破壞救援，練習的目的就是要讓隊員熟悉在地震發生時能盡速到達災害現場，進行人命搜索，展開第一階段牆面、地面破壞，將受困人員救出。

社后消防分隊長王謨捷說，透過消防局辦的「輕型救援隊」的訓練及實際評測後，可以針對災害來的時候，馬上做出正確的應變、以及培養大家的默契，透過實務上的演練、鑿穿水泥塊的操作練習，在真正救災上也比較知道危害在那裡，更快救援也防護自身安全。

莊渝淵表示，鑑於第六大隊轄內商業活動頻繁，所轄7樓以上建物多達677棟，大樓林立且複合型建築型態眾多，而社后分隊位處新北市汐止區的心臟地帶，且肩負轄內火災搶救、緊急救護、水域救援、車禍救助等各項重要勤務，此次通過輕型救援測驗，可針對地震所衍生的建築物倒塌、火災、人命救助、後送醫療等等，爭取黃金救援時間、拯救寶貴生命。另再次呼籲，平常備好防災避難包，遇到強震來襲時，記著「趴下、掩護、穩固」口訣，就可以獲得更大的保命機會。

地震 建築

延伸閱讀

災害防救深耕計畫 新北深坑昇高里成果發表圓滿

補離島醫療救護不足 澎湖消防局獲贈3輛救護車

女力向前行！新北消防女科員帶隊赴東京 交流救助研習

秋冬泡好湯 花蓮溫泉季15日展開 祭優惠振興震災區觀光

相關新聞

180億CQ890段今動工 柯文哲：能標出不相信跟北斗七星有關

捷運萬大中和樹林線全線橫跨北市與新北市，第一期進度目前62%，第二期土建工程2個區段標，CQ890區段標高架段工程今上午...

瑞芳大寮路自來水管完成 居民：終解無水之苦

瑞芳區大寮路上天橋頭附近約有十幾戶居民，長年用簡易自來水，常因山泉水乾枯，無水可用，因此，在各級民意代表爭取接管自來水管線，目前都已經完成，居民也開心表示，以後枯水期就不必擔心無水可用了。

貢寮吉林里還要下山載水 公所將設簡易自來水

貢寮區吉林里內寮街17號一帶，自來水管線無法到達，居民大多取用山澗野溪，但每枯水期總是無水可用，還需要到山下去載運飲用水，十分不方便，對此，貢寮區公所也計畫在此設置簡易自來水設備，讓居民的民生用水更便利。

淡水坪頂里人瑞夫妻103歲 市議員贈匾祝賀

新北市淡水區坪頂里有一對103歲的人瑞夫妻，獲得金鑽婚表揚，人瑞老先生還相當康健，平常喜歡拉胡琴哼哼唱唱，新北市議員蔡錦賢特別製作匾額送給這對人瑞夫妻，並祝福長輩們「健康平安呷二百」。

淡江高中與淡江大學簽備忘錄 培育科學人才

為了培育科學人才，將科學教育向下扎根，淡江大學與淡江高中共同簽署合作備忘錄，未來將透過大學教授與老師，到淡江高中進行培育計劃，包括了教學、科展比賽等等，期盼讓孩子們在地就業，與淡水一起共榮共存。

新北消防局成立輕型救援隊 快速搶救震災民眾

上個月918強震造成花蓮玉里樓房倒塌，人員受困，也因為台灣地震頻傳，如何快速搜救搶災，新北市消防局第六大隊在社后消防分隊，成立「輕型救援隊」，今(14)日進行測驗，增加隊員震災搜救的專業技能，希望能更快速救援受困淺層瓦礫堆的民眾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。