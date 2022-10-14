新北消防局成立輕型救援隊 快速搶救震災民眾

上個月918強震造成花蓮玉里樓房倒塌，人員受困，也因為台灣地震頻傳，如何快速搜救搶災，新北市消防局第六大隊在社后消防分隊，成立「輕型救援隊」，今(14)日進行測驗，增加隊員震災搜救的專業技能，希望能更快速救援受困淺層瓦礫堆的民眾。

新北市政府消防局為提升各救災救護大隊因應震災的救援能力，除了原本的重型救援隊，今年規劃成立輕型救援隊，以強化各轄區大隊複合型災害處置應變能力，能即刻救援受困淺層瓦礫堆民眾，其中第六救災救護大隊社后分隊，這次在橫科訓練場通過測驗後，提升為「輕型救援隊」，「輕型救援隊」是在消防員既有之基礎上，增加震災搜救之專業技能，可以在最快的時間內，劃分重災區、輕災區，並針對受困淺層的民眾盡速展開快速救援。

第六救災救護大隊長莊渝淵指出，今天演練的項目是針對地震災害發生時，建築物倒塌有民眾受困，所以，消防人員在抵達現場後進行相關的人命搜救，確定有人員受困後，進行相關破壞救援，練習的目的就是要讓隊員熟悉在地震發生時能盡速到達災害現場，進行人命搜索，展開第一階段牆面、地面破壞，將受困人員救出。

社后消防分隊長王謨捷說，透過消防局辦的「輕型救援隊」的訓練及實際評測後，可以針對災害來的時候，馬上做出正確的應變、以及培養大家的默契，透過實務上的演練、鑿穿水泥塊的操作練習，在真正救災上也比較知道危害在那裡，更快救援也防護自身安全。

莊渝淵表示，鑑於第六大隊轄內商業活動頻繁，所轄7樓以上建物多達677棟，大樓林立且複合型建築型態眾多，而社后分隊位處新北市汐止區的心臟地帶，且肩負轄內火災搶救、緊急救護、水域救援、車禍救助等各項重要勤務，此次通過輕型救援測驗，可針對地震所衍生的建築物倒塌、火災、人命救助、後送醫療等等，爭取黃金救援時間、拯救寶貴生命。另再次呼籲，平常備好防災避難包，遇到強震來襲時，記著「趴下、掩護、穩固」口訣，就可以獲得更大的保命機會。