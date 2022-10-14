淡江高中與淡江大學簽備忘錄 培育科學人才

為了培育科學人才，將科學教育向下扎根，淡江大學與淡江高中共同簽署合作備忘錄，未來將透過大學教授與老師，到淡江高中進行培育計劃，包括了教學、科展比賽等等，期盼讓孩子們在地就業，與淡水一起共榮共存。

淡江大學祕書長劉艾華表示，其實在2017年，2校就已經簽署策略聯盟，對於研究、課程及活動項目，都已經有進行交流，而這次透過理學院的數學系、化學系以及物理系的簽約，讓淡江高中的學生能夠一探高科技的科學實驗室是如何應用在日常生活當中。

淡江大學理學院數學、物理、化學系對於淡江高中學生的指導與協助，讓他們在高中階段就能有大學資源支持的學習環境。

淡江大學物理系主任莊程豪表示，在淡江大學當中有許多的產學合作科學實驗室，包括了基礎物理、超導體、奈米電子顯微鏡，甚至到天文物理都有許多應用在生活當中的學習課程，可以讓高中生，用簡單有趣的方式來探索科學世界。

淡江高中主任黃維彥表示，讓科學教育深耕，並透過這些成果，吸引更多家長、學子來淡水定居與就讀。也能為未來新市鎮科學園區培育在地人才。