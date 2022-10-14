淡水坪頂里人瑞夫妻103歲 市議員贈匾祝賀

新北市淡水區坪頂里有一對103歲的人瑞夫妻，獲得金鑽婚表揚，人瑞老先生還相當康健，平常喜歡拉胡琴哼哼唱唱，新北市議員蔡錦賢特別製作匾額送給這對人瑞夫妻，並祝福長輩們「健康平安呷二百」。

市議員蔡錦賢表示，先生張條枝與太太張陳熟女士，夫妻不僅是同年都是103歲，而且還共同牽手一甲子，相當不容易，過去也經常獲得金鑽婚表揚。

張條枝老先生，看到市議員來祝賀，臨時興起更拿出平常唱歌的二胡拉奏起來，讓大家都鼓掌叫好。

坪頂里長郭建義對每位里民都了若指掌，肯定平時都是用心在經營里內日常大小事，這次來到人瑞夫妻家中，先生張條枝，除重聽情形較嚴重外，行動可使用拐杖或助行器獨自行走，他平常喜歡拉胡琴哼哼唱唱，但太太健康狀況稍微不佳，臥床多年，家人專門照顧。

市議員蔡錦賢也希望他們的長壽與長相思守可以成為現在年輕人的典範。