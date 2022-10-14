貢寮吉林里還要下山載水 公所將設簡易自來水

貢寮區吉林里內寮街17號一帶，自來水管線無法到達，居民大多取用山澗野溪，但每枯水期總是無水可用，還需要到山下去載運飲用水，十分不方便，對此，貢寮區公所也計畫在此設置簡易自來水設備，讓居民的民生用水更便利。

吉林里屬於貢寮區最偏遠的山區，里民以農牧生活為主，居住分散，地形錯綜複雜，因為使用野溪當自來水源，多年來夏季末期的水量十分不穩，尤其在內寮街17號一帶，住著約20戶人家，他們住在幾乎是貢寮最偏遠的山區，常常是要下山取水，十分不方便。

事實上，因吉林里屬於貢寮地區最偏遠的山區，許多自來水管線根本無法抵達，因此這幾年在吉林里也陸續增設簡易自來水，雖然位處偏鄉但市府還是積極照顧到每個角落，讓里長簡束卿倍感窩心。

貢寮區長鍾耀磊說，市府重視民生生活用水，因此即使吉林里山區，還是希望能全面建置簡易自來水，這幾年也陸續完成，這次在內寮街17號一帶也有枯水期缺水問題，未來將繼續協助爭取經費來設置簡易自來水設施，讓民眾用水更安心。