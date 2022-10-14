推廣茶葉文化 坪林茶博館今起舉辦「泡」特展

為讓民眾了解泡茶文化的背後意涵，新北市坪林茶業博物館「泡」特展今日開幕，以融合歷史、藝術、科學、哲學等知識，讓民眾瞭解茶文化，還能認識泡在不同領域與人類文明密不可分的關聯。展覽自即日起至明年11月19日止。

新北市文化局表示，茶是全球最多人喝的日常飲品，但大多數人並不瞭解人類泡茶行為由來，坪林茶業博物館策劃「泡」特展，為大眾深度剖析泡背後不為人知的故事。以另類前衛策展思維，從生命起源由水中泡出來開始，一路循著歷史談到在外太空泡茶新科技，並融合歷史、藝術、科學、哲學等知識，讓民眾不僅能瞭解茶文化，還能認識泡在不同領域與人類文明密不可分的關聯。

為帶給大眾深刻的學習與啟發，館方運用數位互動科技，打造出高質感體驗型展場，讓人就像走入絕美超現實幻境，牆上寶石般閃耀的時光膠囊浸泡封存著亙古記憶，而一旁古畫中人物會開口述說故事，彷若科學怪人秘密基地的茶實驗室，揭開泡出好茶秘密。

另外，超過2公尺高的巨型曼陀羅萬花筒繽紛綺麗、浮夢人生的沉浸式劇場，一道道直指靈魂深處的探問發人省思；在太空艙茶館中，賽博格生化人奉茶、ET陪品茗，展場一角甚至還可見金魚悠游、水豚泡湯。

開幕日館方搭配展覽內容，邀請擁有超過10項金氏世界紀錄的「泡藝師」蘇仲太帶來神乎其技夢幻泡影藝術表演，用奇妙的視覺饗宴，為展覽揭開序幕。