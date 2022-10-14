二級保育類彩鷸是「模範奶爸」 現身板橋新海人工濕地
位於板橋新海三期人工濕地的「水生經濟作物區」，營造了水田型的棲地環境，近年都有發現二級保育類「彩鷸」的蹤影，高灘處說明，彩鷸是由公鳥撫育後代，是模範奶爸，其生性害羞機警，提醒來賞鳥的民眾，多利用望遠鏡遠觀彩鷸倩影，不要打擾並保持安全距離。
高灘處表示，新海人工濕地最初營造目的是處理城市生活污水，並營造農村水田環境提供環境教育，在無心插柳下，良好的環境吸引了包括二級保育類彩鷸及多種鳥類棲息利用，也吸引了眾多賞鳥民眾。
彩鷸為母系社會鳥種，繁殖期時會在稻田或有水生植物的濕地內營巢。羽色華麗的母鳥在配對後成為一家之主，雄鳥則「婦唱夫隨」，緊緊跟著母鳥身後覓食、理羽。母鳥在生完蛋後，就由羽色樸素的公鳥一手包辦孵蛋、餵食雛鳥、教導覓食技巧與避敵方法，而母鳥則接著尋找「下一春」，擔負著繁衍的重任。
這種生殖策略，有助於水邊環境築巢，容易因水位等環境變化造成巢失敗的物種，藉由增加巢數以提升成功繁衍後代的可能性，就由公鳥擔任「模範奶爸」照顧下一代。
高灘處表示，新海三期的水稻已經收割完，收割完的水田周邊正是彩鷸喜歡活動的環境。雖然目前非彩鷸繁殖期，但仍歡迎民眾來新海三期水田感受清晨及傍晚的田園風光，認識父兼母職的模範奶爸彩鷸，但因為其生性害羞機警，建議民眾利用望遠鏡遠觀倩影，保持安全距離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言