快訊

謝和弦不能選北市議員了！中選會因「這理由」將他踢出名單

愷樂去哪兒？羅志祥受訪親吐現況 揭與周揚青關係

「專辦共諜案」調查局國安組直闖營區 陸軍一上校遭羈押

北市府將推熊好券2.0 即日起開放店家上網申請

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市熊好券2.0預算下午通過。記者楊正海／攝影
台北市熊好券2.0預算下午通過。記者楊正海／攝影

北市熊好券2.0預算下午通過，北市府近期將再次推出熊好券2.0，並於即日起開放店家上網申請。北市府表示，為提高店家加入振興行列之誘因，這次活動也將推出店家激勵方案，將於近期召開記者會對外說明。

台北市政府秘書長陳志銘表示，在市議會與全體議員的大力支持下，北市府近期將再次推出熊好券2.0，並於即日起開放店家上網申請。

陳志銘指出，去年參與熊好券1.0店家共1萬7969家，這些店家只要再次至店家申請網站勾選「同意」，免檢附相關資料即可自動成為熊好2.0特約店家；至於本次有意願新加入之店家，即日起也開放申請，歡迎舊雨新知踴躍加入成為熊好家族。

陳志銘說，本次熊好券2.0同樣採取全程數位化方式，從意願登記、線上抽籤、系統派券、消費折抵，全程採取一條龍的數位方式處理。

民眾端使用「台北通APP」、店家端使用「熊好券APP」，民眾掃碼完成消費折抵時，店家端可立即確認收到消費者所折抵的票券，機關則於台北通後台下載各店家接收台北熊好券的清冊，於每周進行結算，並直接將錢匯至店家的銀行帳戶。

北市 台北通 議員

延伸閱讀

渡輪失火了怎麼辦 航港局偕北市府於淡水河辦防災演習

轟被封殺穿小鞋 柯文哲嗆花敬群糟糕：當官後整個扭曲了

大巨蛋安全審查過關 預計明年農曆年前完工、年中試營運

棒球／大巨蛋快孵出來了 北市府樂觀推估明年6月試營運

相關新聞

180億CQ890段今動工 柯文哲：能標出不相信跟北斗七星有關

捷運萬大中和樹林線全線橫跨北市與新北市，第一期進度目前62%，第二期土建工程2個區段標，CQ890區段標高架段工程今上午...

萬大線第二期CQ890區段標工程開工 柯、侯同框主持動土祈福典禮

捷運萬大-中和-樹林線全線橫跨北市與新北市，全線核定分兩期興建，第一期進度62%，預計2025年底完工，2026年中通車...

斥資2922萬 新北泰山籃球場天幕今啟用

為提升場地安全性及讓民眾使用便利性，新北市體育處斥資2922萬元，整建大型天幕籃球場，使泰山體育園區戶外籃球場有感升級，...

推廣無形文化 新店周日藝師戲曲演出

新北市府為推廣無形文化資產，每年補助傳承演出計畫，16日下午2點30分「京劇京胡藝術」吳明生藝師將在新北市新店區馬公運動...

新莊中正路2處路口 明天起開放機車直接左轉

新北市新莊區中正路與建國一路、大觀街等2處路口，從明天起開放機車可直接左轉，新北市交通局提醒，要直接左轉的機車騎士提前行...

台北市副市長蔡炳坤中風仍昏迷 今返台中住家靜養

台北市副市長蔡炳坤今年7月在一場餐敘上突然倒下，送醫後至今仍昏迷。據了解，蔡炳坤尚未清醒，今天上午已從仁愛醫院出院，回到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。