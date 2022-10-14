北市府將推熊好券2.0 即日起開放店家上網申請

台北市熊好券2.0預算下午通過，北市府近期將再次推出熊好券2.0，並於即日起開放店家上網申請。北市府表示，為提高店家加入振興行列之誘因，這次活動也將推出店家激勵方案，將於近期召開記者會對外說明。

台北市政府秘書長陳志銘表示，在市議會與全體議員的大力支持下，北市府近期將再次推出熊好券2.0，並於即日起開放店家上網申請。

陳志銘指出，去年參與熊好券1.0店家共1萬7969家，這些店家只要再次至店家申請網站勾選「同意」，免檢附相關資料即可自動成為熊好2.0特約店家；至於本次有意願新加入之店家，即日起也開放申請，歡迎舊雨新知踴躍加入成為熊好家族。

陳志銘說，本次熊好券2.0同樣採取全程數位化方式，從意願登記、線上抽籤、系統派券、消費折抵，全程採取一條龍的數位方式處理。

民眾端使用「台北通APP」、店家端使用「熊好券APP」，民眾掃碼完成消費折抵時，店家端可立即確認收到消費者所折抵的票券，機關則於台北通後台下載各店家接收台北熊好券的清冊，於每周進行結算，並直接將錢匯至店家的銀行帳戶。