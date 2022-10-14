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林佳龍競辦批不願爭福利 葉元之：渣男詐騙話術

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
國民黨今舉行記者會，批評民進黨新北市長參選人林佳龍頻開選舉支票，卻說不出錢從哪來，國民黨新北市議員葉元之說，林佳龍行徑形同「渣男」。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會，批評民進黨新北市長參選人林佳龍頻開選舉支票，卻說不出錢從哪來，國民黨新北市議員葉元之說，林佳龍行徑形同「渣男」。圖／國民黨提供

國民黨今舉行記者會，議員葉元之批評民進黨新北市長參選人林佳龍頻開選舉支票，卻說不出所需經費300億從哪來。林佳龍競辦回應，第一次聽到有議員不希望市長能為城市爭取更多預算、為市民爭取更多福利。葉元之則說，林佳龍陣營回應扯東扯西就是無法說出300億元從哪裡來，這就是渣男騙財騙色話術。

葉元之今於記者會指出，林佳龍現在開出的支票包括每人每月500點綠色交通點數、10萬元青年成家基金、智慧觀光周遊券、敬老卡等政見需要約300億。但新北一年總預算約1800億元，林佳龍開出來的預算已經超過300億元，林佳龍說新北市府少辦活動錢就出現，但新北耶誕城一年預算僅2000多萬，就算不辦活動還是有300億元缺口。

林佳龍競辦回應，國民黨用三天前侯友宜選辦才開過的記者會主題老調重彈，浪費市民朋友和媒體記者時間，不願將重點擺在公共政策的討論，對於林佳龍提出包括交通、產業、社福、都更、觀光等不同領域的政見，侯陣營非但不願回應贊同與否、不願承諾新北市民更好的市政願景，還整天把新北市府當競總用，逼公務員以情緒性用詞新聞稿謾罵，不僅招致外界對於行政中立的質疑，更為難基層公務員、拉低市府格調。

李坤城說，新北市已經升格12年，預算加倍，但建設、市民福利都差人一截，侯市長應先說明4年7千億的市府預算花在哪裡，怎麼會讓新北競爭力不進反退？李坤城強調，作為市議員當然樂見新北市長候選人從市民角度出發爭取更多建設、福利，然而侯陣營不僅未重視青年、長者、年輕爸媽等各族群的需求，也缺乏對市政的想像，只能一味潑髒水謾罵別人騙票，更凸顯新北需要大翻新、新的市政願景和格局。

李坤城指出，日前民進黨議員在議會已質疑過新北歡樂耶誕城近五年決標金額翻倍，從2018年2939萬暴增到今年 6930萬，葉元之作為板橋議員竟稱「新北耶誕城一年預算僅 2000 多萬」，看來檢視林佳龍政見都比翻新北市府預算書用心，新北市議員還是應多關心市政本務、好好為市民把關預算比較實在。

葉元之對此表示，從林佳龍陣營的回應看來，扯東扯西就是無法說出300億元錢從哪裡來，這就是渣男騙財騙色慣用的話術，又再一次突顯林佳龍渣男的嘴臉。

元之身為新北市的民意代表，深愛新北市，我們有責任告訴新北市民，有個渣男在選新北市長，呼籲大家不要選錯人，如果林佳龍當選會是新北市的大災難， 新北市不會大翻新，只會大翻車。

2022大選 葉元之 林佳龍 新北市選舉 新北市長

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