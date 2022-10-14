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斥資2922萬 新北泰山籃球場天幕今啟用

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
位於泰山體育園區的戶外籃球場空拍畫面。圖／新北市體育處提供
位於泰山體育園區的戶外籃球場空拍畫面。圖／新北市體育處提供

為提升場地安全性及讓民眾使用便利性，新北市體育處斥資2922萬元，整建大型天幕籃球場，使泰山體育園區戶外籃球場有感升級，今日適逢天空綿綿細雨開放使用，民眾前來打球不必再忍受日曬雨淋。

體育處表示，泰山體育園區戶外籃球場的天幕以鋼結構施作，能有效提升承載能力及耐震強度，天幕薄膜則是立體波浪造型，球場採用單向30M無落柱之大跨距設計。球場以對比強烈的紅色與藍色為主色調。球場上多處都有新北和泰山的文字及標誌，是在地街頭球場。

新北市建置18座國民運動中心，市府自108年起推動運動中心2.0計畫，以「新北運動聚點」為品牌，至111年目標規劃設置45處運動聚點，包含29處運動天幕球場、16處健身中心。為均衡分配運動資源，運動天幕球場以城鄉型行政區為優先，盤點區域內使用率高的戶外籃球場設置運動天幕，讓熱愛打球的市民朋友不受天氣影響能盡情運動。

體育處表示，從108年至今，已啟用27處運動天幕， 預計至年底前會再完成4處運動聚點，包含2處運動天幕球場鶯歌區尖山公園、永和區公一公園、2處健身中心林口區東湖國小、中和區佳和公園，提供民眾完善運動服務。

新北市體育處斥資2922萬元，整建大型天幕籃球場今日開放使用。圖／新北市體育處提供
新北市體育處斥資2922萬元，整建大型天幕籃球場今日開放使用。圖／新北市體育處提供

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