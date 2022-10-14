推廣無形文化 新店周日藝師戲曲演出

新北市府為推廣無形文化資產，每年補助傳承演出計畫，16日下午2點30分「京劇京胡藝術」吳明生藝師將在新北市新店區馬公運動中心演藝廳舉辦成果發表會，帶領學藝一年的學員沈詩珊、吳思偉、龍奕演出梅派經典戲曲如《鳳還巢》、《洪羊洞》、《女起解》等精彩選段。

為讓觀眾更能聚焦於樂器及唱腔，演員們皆未施粉墨扮裝，採清唱方式進行。新北市文化局長龔雅雯表示，吳明生藝師15歲時由前場轉為後場京胡琴師，曾任陸光劇校及陸光劇團文場領導首席京胡琴師，後於國立臺灣戲曲學院任教，曾傍過的名角有魏海敏、王海波、唐文華等。

2020年經新北市府公告認定為傳統表演藝術「京劇(梅派)京胡藝術」保存者，退休後仍持續留在學校指導後進。吳明生藝師秉持「口傳心授」及「中字理論」之教學理念，理論與實務並重，突破京胡之傳統教學法，讓學生更容易體會並實現梅派京胡之韻味。

京胡是京劇文場音樂的領奏樂器，琴師往往與演員相得益彰。梅派京劇的唱腔深入人心，唱功圓潤，琴師的伴奏琴音更是演唱者的最大助力。京胡琴師要懂戲懂唱，演出時才能與演員同步同調，搭配唱者調整出最適合的調門，運用靈活的弓法及指法，完美烘托出演員的唱腔韻味。