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推廣無形文化 新店周日藝師戲曲演出
新北市府為推廣無形文化資產，每年補助傳承演出計畫，16日下午2點30分「京劇京胡藝術」吳明生藝師將在新北市新店區馬公運動中心演藝廳舉辦成果發表會，帶領學藝一年的學員沈詩珊、吳思偉、龍奕演出梅派經典戲曲如《鳳還巢》、《洪羊洞》、《女起解》等精彩選段。
為讓觀眾更能聚焦於樂器及唱腔，演員們皆未施粉墨扮裝，採清唱方式進行。新北市文化局長龔雅雯表示，吳明生藝師15歲時由前場轉為後場京胡琴師，曾任陸光劇校及陸光劇團文場領導首席京胡琴師，後於國立臺灣戲曲學院任教，曾傍過的名角有魏海敏、王海波、唐文華等。
2020年經新北市府公告認定為傳統表演藝術「京劇(梅派)京胡藝術」保存者，退休後仍持續留在學校指導後進。吳明生藝師秉持「口傳心授」及「中字理論」之教學理念，理論與實務並重，突破京胡之傳統教學法，讓學生更容易體會並實現梅派京胡之韻味。
京胡是京劇文場音樂的領奏樂器，琴師往往與演員相得益彰。梅派京劇的唱腔深入人心，唱功圓潤，琴師的伴奏琴音更是演唱者的最大助力。京胡琴師要懂戲懂唱，演出時才能與演員同步同調，搭配唱者調整出最適合的調門，運用靈活的弓法及指法，完美烘托出演員的唱腔韻味。
此外，吳明生藝師拉奏樂器至今仍堅持使用傳統的「絲弦」，並未一昧跟隨潮流改用「鋼弦」，才讓圓潤有厚度的傳統京胡「老味兒」得以在台灣保存下來，並經常與文化局合作推廣傳統表演藝術，透過年度補助計畫，指導更多有心向學的年輕學子將梅派京胡藝術傳承下去。
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