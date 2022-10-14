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新莊中正路2處路口 明天起開放機車直接左轉

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新莊區新莊中中正路與大觀路街口明天起開放機車直接左轉。圖／新北市交通局提供
新莊區新莊中中正路與大觀路街口明天起開放機車直接左轉。圖／新北市交通局提供

新北市新莊區中正路與建國一路、大觀街等2處路口，從明天起開放機車可直接左轉，新北市交通局提醒，要直接左轉的機車騎士提前行駛內側車道並依序續行；慢速機車與自行車則仍可行駛至待轉區待轉，交通局將持續觀察車流交通狀況，滾動式檢討調整。

交通管制工程科長林昭賢表示，新莊區中正路沿線多為2車道路段，內側車道無禁行機車管制，因中正路左轉建國一路及大觀街的機車數量大，機車待轉區在尖峰時段往往擠滿機車，甚至溢滿，交通局考量待轉區已無擴大空間，且內側設有左轉專用車道及專用時相，經評估後決定開放機車可直接左轉，以維護待轉機車及直行車流安全。

另外，交通局在路口前方增設車道預告標誌，以及機車可直接左轉標誌，並配合預告標誌提醒機車騎士提前分流；特別提醒要直接左轉的機車騎士請提前行駛內側車道，並依序前進。

如未利用左轉車道而直接就違規由中、外側車道橫切逕行左轉，警方可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款，開罰600元至1800元罰鍰，呼籲駕駛人循規「道」矩不要貪圖一時之便反而受罰，還妨礙行車秩序甚至衍生肇事。而路口機車待轉區仍保留慢速機車與自行車仍然可以利用原動線待轉。

林昭賢表示，新北市機車數量達224萬輛，高居全國之冠，針對新北市單向2車道路段，除了特殊路段外，已全面取消內側車道禁行機車，開放61處路口機車免兩段式左轉；同時設置44處機慢車左轉專用道藍色鋪面，提升駕駛人辨識以區隔車輛分道行駛，並於11座橋梁機車道開設緊急通行缺口，有效縮短事故排除時間，提供機車族安全友善的交通環境。

新莊區中正路與建國一路從明天起開放機車直接左轉。圖／新北市交通局提供
新莊區中正路與建國一路從明天起開放機車直接左轉。圖／新北市交通局提供

車道 機車騎士

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