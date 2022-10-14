180億CQ890段今動工 柯文哲：標出不相信跟北斗七星有關

捷運萬大中和樹林線全線橫跨北市與新北市，第一期進度目前62%，第二期土建工程2個區段標，CQ890區段標高架段工程今上午在雙北市長於新北市樹林區舉行開工動土典禮，180億的區段標路線狀似北斗七星，柯文哲致詞時感嘆現在缺工缺料，CQ890能標出不太相信跟北斗七星有關，跟高架較容易施做有關。

台北市長柯文哲表示，現在工程缺工缺料大問題，物價上漲讓工程容易流標，不太相信能標出CQ890跟北斗七星有關，認為高架段技術比較容易，地下要鑽的比較難，營造公司目前無法支援這一段。此段完工後，連接萬大一、二期台北中正萬華進入新北市，過去捷運線都是輻射狀，環狀線可做路網連接。

新北市長侯友宜表示，本次開工新北樹林線樹林段CQ890區段標，路線總長6.6公里，自板橋區溪城路LG14站至新莊迴龍LG21站止計有8座車站，全線採高架興建，沿途跨越各一處台鐵及高鐵從其上方穿越，施工難度高，雙北捷運局經多次研擬精進發包策略，在歷經5次流標後，預算增加52億至180億元後決標，並於今日辦理開工動土典禮。新北樹林線將是樹林區第一條捷運路線，未來市民除使用公車及鐵路通勤外，捷運系統將大幅縮短市民通勤時間並提升使用的便利性。

北市捷運局說明，萬大線全線完工後將大幅縮短雙北間旅行時間，如由板樹體育館LG14到LG21迴龍站轉乘新莊線，捷運行車時間約11分鐘，公車行車時間約35分鐘；若由板樹體育館LG14到LG01中正紀念堂站轉乘松山新店線/淡水信義線，捷運行車時間約27分鐘，公車行車時間約1小時15分鐘。

捷運局二工處指出，萬大線第二期工程分為CQ880區段標及CQ890區段標兩個區段標，其中CQ890區段標全長6.6公里，起於板橋區溪城路LG14站，轉樹林區中華路銜接八德路，沿大安路、中正路、續行桃園市萬壽路1段、新莊區中正路至捷運新莊線迴龍站止，期間設置8座高架車站LG14至LG21與7段高架路線段。

萬大線總長度約22.8公里，考量營運調度需求，以萬大線之機廠位置為分期興建之分段點，第一期路段自中正紀念堂站至機廠段，均為地下段，全長9.5公里，共設9座地下車站和1座機廠。第二期路段自機廠至迴龍段，全長13.3公里，其中地下段2.8公里、高架段10.5公里，共設13座車站2座地下車站及11座高架車站。