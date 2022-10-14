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台北市副市長蔡炳坤中風仍昏迷 今返台中住家靜養
台北市副市長蔡炳坤今年7月在一場餐敘上突然倒下，送醫後至今仍昏迷。據了解，蔡炳坤尚未清醒，今天上午已從仁愛醫院出院，回到台中家中休養。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天說，希望大家繼續幫蔡炳坤祈福。
黃珊珊今天被問到蔡炳坤病況時表示，她不方便透露病人隱私，希望大家繼續幫蔡炳坤祈福，她和蔡炳坤的家人都有聯絡，希望蔡炳坤回家後好好養病。
蔡炳坤7月和台北市長柯文哲宴請台中市副市長令狐榮達等人，席間突然身體向左傾斜，柯文哲緊急將蔡炳坤送到仁愛醫院治療，到院時意識不清，院方檢查發現蔡炳坤右側大腦大片出血合併中線偏移，隨後緊急進行開顱手術清除血塊及腦室引流並植入腦壓監測器，術後入住加護病房觀察治療。
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