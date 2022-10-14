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時隔2年宗教界開放 法鼓山水陸法會恢復海內外實體法會

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
時隔2年宗教界開放，法鼓山水陸法會恢復海內外實體法會。圖／法鼓山提供
時隔2年宗教界開放，法鼓山水陸法會恢復海內外實體法會。圖／法鼓山提供

中央宣布昨天起開放國門的政策，宗教界也開放了，時隔2年，每次均有上萬人次參與的法鼓山大悲心水陸法會，今年恢復海、內外民眾參與實體法會，明天起受理報名。

法鼓山表示，隨著政府即起開放國門新政策，今年11月27日到12月4日的年度法鼓山大悲心水陸法會恢復受理海、內外民眾參與實體法會。報名時間自明天15日上午9點起，報名前需事先完成線上填表登錄，取得預約編號，專區網址：( https://shuilu.ddm.org.tw/ )。

時隔2年終於開放，海外信眾期待，法鼓山園區特別規範參與實體法會者，在進入壇場報到時（含住宿或通勤），均須出示24小時內快篩陰性證明，法會期間也當配合進行快篩，若有症狀或快篩陽性，將勸請返家休息進行隔離或就醫。

法鼓山建議年長、慢性疾病、免疫力低弱者，宜自行評估健康狀態，可前往鄰近的分支道場共修，或透過網路同步共修。今年法鼓山大悲心水陸法會於全台設有40處以上共修地點，美國、加拿大、新加坡、香港也都有多個共修處。

此外，法鼓山園區目前規畫今年水陸法會，僅開放「大壇」讓各地善信可隨喜參加，「華嚴壇」則因保持住宿防疫間距，本屆只受理女眾報名，其餘壇場不變。若未能親至園區參與獻供的民眾，將由僧團代理佛前供養，法會圓滿後，可就近到各分支道場領回所登記的獻供物品。

法會作息、最新動態法鼓山設有大悲心水陸法會專區網站，詳細介紹各壇特點，提供雲端祈福等等多元服務。今年還特地增加LINE@線上諮詢（https://lin.ee/DX22DXQ）。

時隔2年宗教界開放，法鼓山水陸法會恢復海內外實體法會。圖／法鼓山提供
時隔2年宗教界開放，法鼓山水陸法會恢復海內外實體法會。圖／法鼓山提供

法會 快篩陽性 住宿

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