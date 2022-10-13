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台北市城市美學及格？議員批：勉強及格還大內宣

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市研考會日前發布民調，若60分是及格，六成九市民認為台北市城市美感及格，二成六認為不及格，平均分數是64.31分。記者楊正海／攝影
北市研考會日前發布民調，若60分是及格，六成九市民認為台北市城市美感及格，二成六認為不及格，平均分數是64.31分。記者楊正海／攝影

北市政府的城市美學，常遭議員批評不及格，北市研考會日前發布民調，若60分是及格，六成九市民認為台北市城市美感及格，二成六認為不及格，平均分數是64.31分。但北市議員批評，根本是勉強及格而已，結果市府還大內宣，而且市長柯文哲大張旗鼓成立的城市美學辦公室，只運作到今年年底，將走入歷史。

北市研考會說，對於城市美感評分，及格原因主要為整體市容環境整潔占35%、公園綠地多占33%、街道整潔或整齊占24%、新公共建築外觀設計有特色占14%；不及格原因，依序為建築外觀老舊髒污占54%、市容環境髒亂占24%、沒有建設和改變占19%等。

對此，市議員王欣儀指出，台北市研考會儼然成為選戰新聞中心，明明研考會民調中，平均分數只有64.31分，根本是勉強及格而已，卻美化成好像很多民眾都滿意市府提升，這等於是打選戰的新聞宣傳戰。而且去年同樣的民調，市民已經覺得建築外觀老舊髒污，一年多時間過去，同樣問題比例還是一樣多。

市議員許家蓓說，柯文哲選在去年年底大張旗鼓成立城市美學辦公室，宣稱要為台北的城市美學留下歷史定位，其實城市美學辦公室只運作到今年年底，上路1年還沒留下歷史定位就先走入歷史，市府城市美學辦公室即將解散前做這民調，根本是自我安慰交差了事。

北市府發言人陳智菡說，都市更新跟外牆維修，台北市都發局等相關局處都努力在做，還有老屋拉皮等各項維修補助都持續進行，對城市美學非常用心，還有一些是要長期來做。至於城市美學辦公室，因屬於臨時任務編組，將隨市長卸任而先行解散。

北市 議員 民調 柯文哲

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