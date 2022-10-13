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瑞芳九份積水空地重新改造 成旅客休憩空間

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區九份地區一處積淹水空地，經過瑞芳區公所改善後，恢復綠意盎然的姿態。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區九份地區一處積淹水空地，經過瑞芳區公所改善後，恢復綠意盎然的姿態。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳九份地區的一處空地，長期排水不良導致一下雨就積淹水，也影響環境衛生，一旁的榕樹也隨之枯萎，經過瑞芳區公所改善後，恢復綠意盎然的姿態，繼續為民眾遮風擋雨遮蔭，變得更美麗舒適且更安全。

位於九份九濱公路旁休憩空間，長期排水不良，造成積水，容易孳生病媒蚊，影響環境衛生，土地上有兩棵生長多年之雀榕，為等車民眾遮蔭，為環境點綴綠意，卻因原有之樹穴過小，阻礙老榕樹生長，導致雀榕萎凋。

區公所主秘童冠璋說，經整合民眾及頌德里辦公處建議，瑞芳區公所特別設計排水動線，避免積水情況發生，同時改良樹穴，提供雀榕適當之生長空間，考量九份區域於冬季潮濕多雨，原木建材易腐朽損壞，因此桌椅方面採用仿木造型混凝土製成，不但堅固耐用，同時符合自然風格景觀。

頌德里長林高白梅說，這塊空地改善後，成為民眾和遊客一處休憩地，不少長輩無法爬樓梯上山的，就索性在這裡休息，登山客爬完山的，也會在這裡休息，另外改善後，原已枯萎之雀榕，恢復綠意盎然的姿態，繼續為民眾遮風擋雨遮蔭。

瑞芳 九份

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