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黃克中夫妻檔一起當新北佈老志工 服務超過2500小時

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
黃克中與蔡永華夫妻組一起投入佈老服務。記者江婉儀／攝影
黃克中與蔡永華夫妻組一起投入佈老服務。記者江婉儀／攝影

為因應高齡社會，新北市社會局2013年起，以「存老本、顧未來」的理念，推出高齡照顧存本專案，簡稱佈老時間銀行，號召志工在接受18小時佈老專業訓練後，投入照顧長輩，迄今已有3832位佈老志工共服務超過3900位，累計時間銀行69萬多小時。

在佈老志工中，有多對夫妻檔，其中黃克中與蔡永華夫妻是第13期結訓。黃克中從科技業退休，曾到大陸廠擔任副總，今年69歲；太太蔡永華今年68歲，則是從銀行界較早退休，兩人8年前看到新北市政府「存老本、顧未來」的海報，相約參加佈老訓，婦唱夫隨一起投入服務。

黃克中表示，他和太太曾到北區老人之家訪問，發現住在裡面的長輩，眼中充滿徬徨和空洞，當下感受很深，因此發願有生之年，要以老吾老的精神來服務長輩。蔡永華則說，在服務過程中，了解老人的心理和生活需求，做為自己將來老後的準備。

在兩人服務的個案中，有位國小退休的馬老師，今年78歲，因先生往生，又膝下無子女，有時在家一個禮拜都沒說話的對象，只期待「周四快來吧」，因為黃克中與蔡永華會出現，有時陪伴聊天、購物，有時陪伴打衛生麻將，更曾帶馬老師參觀護理之家，因為馬老師說將來說不定要住進去，要預為參觀。

新北市副市長劉和然今天代表市府頒獎，感謝其中150位持續服務的佈老志工，劉和然表示，每個人都會老，但因有佈老志工的陪伴和關懷，讓長輩的晚年生活有品質，可以在地安老、樂活。並送給每位志工感謝禮盒，裡面有保溫瓶和雨傘，讓志工冬天出門溫暖、雨天撐傘。

劉和然表示，他的父母也都80多歲了，新北市開辦佈老時間銀行，以初老服務中老，中老照顧老老，佈老志工中90％以上都年滿55歲，每個人都會老，照顧長輩就像是照顧自己的未來，他代表侯友宜感謝大家的付出。

劉和然

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